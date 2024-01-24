بمشاركة 152 دولة... انطلاق فعاليات المعرض الدولي للسياحة في إسبانيا

ويشارك في المعرض 9000 شركة وأكثر من 150 ألف مهني ومن المتوقع أن يزوره أكثر من 100 ألف شخص، فيما توقعوا أن تبلغ عائداته المباشرة 430 مليون يورو أو 468 مليون دولار في قطاعات النقل، والضيافة، والثقافة، والترفيه.