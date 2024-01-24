بمشاركة 152 دولة... انطلاق فعاليات المعرض الدولي للسياحة في إسبانيا

انطلقت اليوم فعاليات المعرض الدولي للسياحة "فيتور" 2024 بنسخته الـ44 في إسبانيا بمشاركة دولية واسعة بلغت نحو 152 دولة حول العالم.
ويشارك في المعرض 9000 شركة وأكثر من 150 ألف مهني ومن المتوقع أن يزوره أكثر من 100 ألف شخص، فيما توقعوا أن تبلغ عائداته المباشرة 430 مليون يورو أو 468 مليون دولار في قطاعات النقل، والضيافة، والثقافة، والترفيه.
ويقام المعرض الدولي سنوياً لتحفيز القطاع للالتقاء وطرح القضايا الأساسية ذات الأولوية للعام الجديد واستعراض أحدث الوجهات السياحية إلى جانب توفير المناخ المناسب لتعزيز علاقات منظمة السياحة العالمية مع الدول الأعضاء والشركاء وقادة القطاعين العام والخاص.
وكان قد افتتح الملك الإسباني فيليب السادس والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الجورجي زوراب بولوليكاشفيلي المعرض الذي يقام على أرض مدينة المعارض إيفيما في العاصمة مدريد ويستمر خمسة أيام.
وعلى هامش المعرض أعلنت منظمة السياحة العالمية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة ومقرها مدريد، اليوم، أنها ستغير اسمها ليصبح منظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism ولجعل ارتباطها بالأمم المتحدة أكثر وضوحاً وأن يتعرف عليها الجمهور العام على نحو أفضل.
ويأتي هذا الاسم الجديد، الذي تم الكشف عنه بمناسبة افتتاح معرض فيتور الدولي للسياحة الذي يستمر حتى الأحد في مدريد، مصحوباً بشارة جديدة تمثل كرة عليها شخص يتحرك وشعار جديد هو "نقرِّب العالم".
يذكر أن المنظمة أنشئت عام 1974 من أجل تطوير السياحة في العالم والترويج لها، ويقودها منذ 2018 الجورجي زوراب بولوليكاشفيلي.