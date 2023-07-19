تحذيرات للمسافرين إلى أوروبا.. دول الجنوب تسجل درجات حرارة قياسية

وفي رومانيا يُتوقّع أن تلامس الحرارة 39 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد، أما في إسبانيا فقد أعلنت الأرصاد الجوية الوطنية أن البلد سيسجّل "درجات حرارة عالية بمستويات غير طبيعية" بالنسبة لهذا الموسم، مشيرة إلى أنها قد تتجاوز 44 درجة مئوية في مدينة قرطبة في الأندلس في الجنوب.