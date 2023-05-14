ملايين الريالات.. زيارات السعوديين للكويت ترفع إيرادات قطاع السياحة والسفر

كشف البنك المركزي الكويتي عن إحصائيات وإيرادات زوار الكويت من الخارج.
وحسب إحصائية "المركزي"، فقد بلغت قيمة إيرادات الكويت من السياحة -بند السفر- خلال عام 2022 ما يقارب 333 مليون دينار أي ما يساوي 4 مليارات ريال سعودي بنمو سنوي 134.51%.
يُذكر أنه في عام 2019 بلغ إجمالي عدد السعوديين المسافرين إلى الكويت عن طريق البر والجو والبحر 3.66 ملايين سعودي، بينهم 94% (أي 3.44 ملايين سعودي) سافروا برًّا حسب بيانات وزارة الداخلية الكويتية، كما دخل 185 ألف مواطن بحريني إلى الكويت عن طريق المنافذ البرية الحدودية مع السعودية.
ويشكل السعوديون 88% من إجمالي الزائرين إلى الكويت من دول مجلس التعاون، كما يشكل القادمون برًّا من مواطني مجلس التعاون عبر المنافذ البرية مع السعودية نسبة 88% أيضًا من إجمالي مواطني مجلس التعاون القادمين إلى الكويت.