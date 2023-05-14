ملايين الريالات.. زيارات السعوديين للكويت ترفع إيرادات قطاع السياحة والسفر

يُذكر أنه في عام 2019 بلغ إجمالي عدد السعوديين المسافرين إلى الكويت عن طريق البر والجو والبحر 3.66 ملايين سعودي، بينهم 94% (أي 3.44 ملايين سعودي) سافروا برًّا حسب بيانات وزارة الداخلية الكويتية، كما دخل 185 ألف مواطن بحريني إلى الكويت عن طريق المنافذ البرية الحدودية مع السعودية.