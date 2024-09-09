"السياحة": 109 ملايين سائح زاروا المملكة في 2023 أنفقوا 96.6 مليار ريال سعودي

وسلطت الوزارة خلال المؤتمر الضوء على التقدّم الكبير الذي حققه القطاع السياحي في المملكة خلال الفترة الأخيرة، إذ استقبلت خلال العام الماضي 2023م، أكثر من 109 ملايين سائح؛ منهم 27 مليون سائح وافد من الخارج، وأكثر من 20.9 مليون سائح من آسيا، قاموا بإنفاق 96.6 مليار ريال سعودي (25.7 مليار دولار أمريكي)، مما يؤكد الثقة المتزايدة التي تتمتع بها الأسواق الآسيوية في المملكة، والفرص الاستثمارية المُشجعة التي توفرها للمستثمرين، كما يُبرهن على النمو المتواصل للقطاع السياحي جاذبية المملكة للسيّاح الآسيويين.