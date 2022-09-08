وكالات عالمية تُبرز قصص "الربيعان والزيدي والغنيم" من خدمة الغرف إلى إدارة الفنادق بالمملكة

خصصت بعض وكالات الأنباء الأوربية، تقارير عن التحول السياحي الكبير للمملكة، واهتمامها الدقيق بشبابها من الجنسين للاندماج في الوظائف السياحية التي تحتاج إلى تدريب محترف للتعريف بكل تفاصيل العمل الفندقي والسياحي والضيافة.
ونشرت وكالتا الأنباء الفرنسية والسويسرية، بعض اللقاءات مع ثلاث شباب سعوديين يتدربون للنهوض بالسياحة.
فبدأت بالشابة السعودية "منيرة الربيعان" التي تتدرب على ترتيب شراشف سرير وأغطية الوسائد خلال تدريب عملي على مهام موظفي خدمة الغرف في الفنادق؛ آملة أن يؤهلها ذلك في الحصول على وظيفة دائمة في قطاع السياحة الناشئ الذي تسعى المملكة لإلحاق آلاف السعوديين به.
والتحقت "الربيعان" (25 عامًا) أخيرًا ببرنامج "رواد السياحة" الحكومي الذي يسعى إلى تدريب 100 ألف سعودي داخل المملكة وفي معاهد أوروبية بارزة في مجالات القطاع كافة.
وتقول الفتاة التي تبحث عن وظيفة في قطاع السياحة: "جاءتني هذه الفرصة للتعلم وتطوير قدراتي للحصول على وظيفة".
وتتابع وهي تنصت مع زميلاتها بعناية وشغف لتعليمات مدربتهن في غرفة تحاكي تمامًا غرفة فندق: "ستكون لديّ خبرة وثقافة وثقة في نفسي للتعامل مع الناس"، قبل أن تزيل الغبار عن إطار السرير ومجموعة من الأدراج.
وتحضر "الربيعان" يوميًّا دورات في مركز تدريب يحاكي مناطق الاستقبال والمطابخ والغرف في الفنادق، وكذلك صالات المطاعم ومطاعم الوجبات السريعة.
ويضم البرنامج الذي تم إطلاقه في يونيو الماضي وتبلغ ميزانيته 100 مليون دولار ثلاثة مستويات تُلائم المتدربين المبتدئين وأصحاب الخبرات المتوسطة والمديرين وتغطي 52 وظيفة.
ويتضمن التدريب داخل المملكة 20 برنامجًا في ست مسارات تتدرج من خدمات الدعم الفندقي المختلفة والتسويق والإرشاد السياحي لإدارة السياحة والفنادق.
ويهدف البرنامج إلى تدريب 25% من ملتحقيه في معاهد سياحية في إسبانيا وفرنسا وهولندا وسويسرا.
وأتاح التدريب لأسبوع في سويسرا للشاب "الوليد الزيدي" مدير المبيعات في فرع فندق أجنبي في الرياض، "التعامل مع أنواع سياح مختلفين"؛ مشيرًا إلى أن معظم الزبائن الذين اعتاد خدمتهم بالمملكة، هم من الموظفين ورواد الأعمال.
ويقول الشاب الذي ارتدى بدلة داكنة أنيقة: فتحت التجربة مداركي لاحتياجات السياح المختلفة من الأنشطة والأطعمة والأماكن التي يودون زيارتها"، عوضًا عن طلبات زبائنه الحاليين التي تنحصر في السؤال عن خدمات تنظيف الملابس وتكلفة المكالمات الدولية.
والْتحق "عبدالرحمن الغنيم" 26 عامًا، بدورات في المحاسبة وتنظيم الفاعليات، ستساعده على تطوير مسيرته المهنية.
ويوضح الشاب الذي يعمل مديرًا لمكتب الاستقبال في فندق بالرياض منذ سنوات، أنه بات "الآن قادرًا على تنظيم جولة إرشاد سياحي بجدول زمني وحجوزات متكاملة".