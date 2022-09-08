وكالات عالمية تُبرز قصص "الربيعان والزيدي والغنيم" من خدمة الغرف إلى إدارة الفنادق بالمملكة

فبدأت بالشابة السعودية "منيرة الربيعان" التي تتدرب على ترتيب شراشف سرير وأغطية الوسائد خلال تدريب عملي على مهام موظفي خدمة الغرف في الفنادق؛ آملة أن يؤهلها ذلك في الحصول على وظيفة دائمة في قطاع السياحة الناشئ الذي تسعى المملكة لإلحاق آلاف السعوديين به.