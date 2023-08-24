6 آلاف ريال لليلة الواحدة.. ارتفاع مفرط بأسعار الغرف الفندقية الفاخرة خلال العام الحالي

شهدت الفنادق والمنتجعات في عام 2023 ارتفاعات قياسية وصلت إلى ما يلامس 6 آلاف ريال أو 1600 دولار لقاء ليلة واحدة في غرفة من فندق فاخر.
وأظهرت بيانات "فرتيوزو" وهي شبكة تضمّ أكثر من 20 ألف مستشار متخصص في السفر الفاخر، أن الضيوف من السياح يتكبدون دفعات متوسطها 1700 دولار في الليلة، وهذا ارتفاع قدره 69% مقارنةً مع صيف 2019، حين كان المسافرون يدفعون متوسط 979 دولاراً وفقاً لبلومبرج.
وصرحت ميستي بيلز نائبة الرئيس للعلاقات العامة العالمية لدى "فيرتيوزو" بأن هذه الأرقام تمثّل المبيعات الفعلية" مشيرةً إلى الفارق بين تلك الأرقام وما يسمى بالأسعار العادية دون تخفيضات، أي الأسعار المعلنة.
وأكدت بيلز أن معظم العملاء من الطبقة الراقية، ونحن لا نتتبع سفر موظفي الشركات لأغراض العمل ولا نتتبع فعلياً السوق واسعة النطاق، نحن ننظر إلى حجوزات الأثرياء المسافرين بغرض الترفيه.
من جهته، لفت جاك إيزون، المؤسس المشارك لشركة "إمبارك بيوند لاستشارات السفر التي تقدم خدماتها للعملاء من أصحاب الثروات الكبيرة إلى أن أسعار الفنادق استمرت بالارتفاع منذ عاود العالم فتح أبوابه بعد إغلاقات "كوفيد-19" ودفع السياح 3.682 دولاراً في الليلة للإقامة، أي بارتفاع 56% على العام السابق، وأنفقوا أكثر من 32 ألف دولار في الرحلة الواحدة، وتتراوح أرقام هذا العام ضمن النطاق نفسه.
وتتفق هذه الأرقام مع بيانات من شركة وساطة أخرى، وهي "كوستار" للتحليلات العقارية.
ووجدت الشركة أن متوسط السعر اليومي للفنادق الفاخرة في الولايات المتحدة في يوليو 2023 كان 372 دولاراً (أي بزيادة 30% من 286 دولاراً خلال الشهر ذاته في 2019)، أما في أوروبا فبلغ المتوسط نفسه 625 دولاراً (أي بزيادة 57% من 397 دولاراً في 2019).
ويُعَدّ تعريف "كوستار" لما هو "فاخر" فضفاضاً مقارنةً مع تعريفات "فيرتيوزو" و"إمبارك بيوند".