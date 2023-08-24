6 آلاف ريال لليلة الواحدة.. ارتفاع مفرط بأسعار الغرف الفندقية الفاخرة خلال العام الحالي

من جهته، لفت جاك إيزون، المؤسس المشارك لشركة "إمبارك بيوند لاستشارات السفر التي تقدم خدماتها للعملاء من أصحاب الثروات الكبيرة إلى أن أسعار الفنادق استمرت بالارتفاع منذ عاود العالم فتح أبوابه بعد إغلاقات "كوفيد-19" ودفع السياح 3.682 دولاراً في الليلة للإقامة، أي بارتفاع 56% على العام السابق، وأنفقوا أكثر من 32 ألف دولار في الرحلة الواحدة، وتتراوح أرقام هذا العام ضمن النطاق نفسه.