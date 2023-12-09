"إمارة العجائب" قادمة.. مدير "سياحة عجمان": نستهدف 30 ألف سائح سعودي في 2024
أكد محمود الهاشمي، مدير عام سياحة عجمان أن قطاع السياحة في عجمان يسير بخطوات ثابتة لتطويره، حيث تستهدف الإمارة استقطاب المزيد من السياح من مختلف دول العالم.
وقال الهاشمي إن إمارة عجمان بدأت تخطو خطوات إيجابية في مجال السياحة من خلال التواصل مع المستثمرين وأصحاب الأعمال في القطاع السياحي وعقد لقاءات مع المسؤولين في الدول المستهدفة لجذب السياح إليها.
وأضاف: الإمارة شاركت في عدد من المعارض الدولية منها معرض لندن للسياحة، وذلك بهدف التواصل مع مختلف الأفكار في السوق السياحي وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية جاذبة.
وأردف: نسبة الإشغال في الفنادق في عجمان تجاوزت الـ 83% خلال عام 2023، وهو ما يعكس الإقبال الكبير على الإمارة من قبل السياح.
وتابع: الإمارة تبحث عن إدخال وحدات جديدة وتطوير الخدمات الفندقية، وكذلك الشقق الفندقية التي تحبها الكثير من العائلات وهناك مشروعات كبيرة بعضها انتهينا منه والبعض الآخر اقترب من النهاية لتكون عجمان بحق إمارة العحائب التى تستهدف 30 ألف سائح من السعودية خلال عام 2024.
وقال الهاشمي: السوق السعودي يمثل ثاني أكبر سوق على مستوى الوطن العربي بالنسبة لعجمان، وذلك بعد سلطنة عمان بسبب قرب المسافة بين البلدين، والإمارة تسير بخطوات ثابتة في المسار الذي خططت له منذ اليوم الأول، حيث تستهدف استقطاب السياح من مختلف دول العالم من خلال تطوير القطاع السياحي وتقديم خدمات متميزة للسياح.
وفيما يتعلق بالسياحة التعليمية والطبية، أضاف: الإمارة لديها سياحة في مجال التعليم من خلال مختلف الجامعات الموجودة في عجمان، وكذلك السياحة الطبية ووقعت اتفاقيات مع مستشفيات عالمية ووقعت اتفاقًا مع الفنادق لاستقبال السياح من خلال منظومة متكاملة لخدمة السياحة وتوفير كافة سبل الراحة لديهم حسب الحالة القادمة.
وأردف: عجمان كانت في الثمانينات من القرن الماضي مركزاً للسينما العربية، حيث كانت تضم استوديوهات عجمان التي سحبت جزءًا من أضواء القاهرة عاصمة السينما العربية، وأضاف أن الإمارة تسعى إلى إحياء هذا القطاع وإعادة مكانة عجمان كمركز للسينما العربية.
وبخصوص وسائل الإعلام الرقمي، قال الهاشمي: الإعلام الرقمي اليوم ينتشر كالنار في الهشيم، والأشخاص يحتاجون لتصفح الأخبار بشكل سريع، ولذلك أطلقت الإمارة حملة إعلامية مؤخرًا في معرض لندن للسياحة، وهذه لأول مرة تحدث في منطقة عجمان كأحد آليات التسويق الإلكتروني.
وعلى هامش زيارة "سياحة عجمان" للمملكة، أوضح أنه تم توقيع اتفاقيتين، الأولى مع شركة الصرح للسياحة، وتأتي هذه الشراكة بهدف الارتقاء بمعايير الضيافة في عجمان وتعكس التفاني في تحقيق مستويات رفيعة من الخدمة، والتي من المتوقع أن تسهم في جذب المزيد من المسافرين إلى عجمان وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية استثنائية.
وأضاف الهاشمي: الاتفاقية الثانية مع شركة «أجنحة السماء للسفر والسياحة»، المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، بهدف تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجهتين والإسهام في توحيد الجهود المشتركة، بالإضافة إلى تطوير مجال حجوزات الفنادق والتسويق لمناطق الجذب السياحي في عجمان.
وأردف: وقعت دائرة التنمية السياحية في مدينة جدة، اتفاقية مع شركة «لوموند» للتعاون حول تقديم حلول متقدمة لحجوزات الفنادق من خلال نظام حجز متطور.