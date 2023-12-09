"إمارة العجائب" قادمة.. مدير "سياحة عجمان": نستهدف 30 ألف سائح سعودي في 2024

وعلى هامش زيارة "سياحة عجمان" للمملكة، أوضح أنه تم توقيع اتفاقيتين، الأولى مع شركة الصرح للسياحة، وتأتي هذه الشراكة بهدف الارتقاء بمعايير الضيافة في عجمان وتعكس التفاني في تحقيق مستويات رفيعة من الخدمة، والتي من المتوقع أن تسهم في جذب المزيد من المسافرين إلى عجمان وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية استثنائية.