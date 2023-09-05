هيئات السياحة العالمية تصنف مؤثري التواصل الاجتماعي لأربع فئات … تعرّف عليها

ووفقًا للعديد من أبرز الهيئات السياحية العالمية ينقسم المؤثرون إلى فئات بحسب عدد المتابعين فهناك "الميغا إنفلونسرز"، وهم من يزيد متابعوهم على المليون، و"الماكرو إنفلونسرز"، وهم من يتراوح متابعوهم بين 500 ألف إلى مليون، و"الميد تير إنفلونسرز" ويتابعهم بين 50 إلى 500 ألف متابع، و"المايكرو إنفلونسرز" ومتابعوهم ما بين 10 آلاف و50 ألفاً، وبالطبع يختلف تأثير كل منهم وتزداد الكلفة المادية كلما زاد عدد المتابعين.