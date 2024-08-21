بحضور أكثر من 30 جهة.. "منشآت" تنظم أسبوع السياحة بالشراكة مع صندوق التنمية السياحي

وسيشهد الأسبوع عددًا من الجلسات الحوارية؛ من ضمنها استضافة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل عمر العبدالجبار، والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في هيئة تطوير منطقة عسير سلطان الشهري، ورئيس قطاع الأعمال في صندوق التنمية السياحي نايف الماضي، ووكيل الأمين لشؤون الخصخصة في أمانة المنطقة الشرقية محمود البراهيم، والرئيس التنفيذي لشركة "دان" إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة عبدالرحمن أبا الخيل.