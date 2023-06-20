المملكة تشهد إطلاق سوق رقمي جديد ومتكامل في قطاع السفر بالشراكة مع آسيا

أكد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، فهد حميد الدين، أن المملكة هي المستثمر الأكبر عالميًّا في السياحة، والأسرع نموًّا على مستوى العالم؛ مما يتيح فرصًا استثمارية هائلة تعزّز من التزامنا بتمكين شركائنا الحاليين، وشركائنا بالمستقبل.
جاء ذلك بعد إطلاق المسافر رائدة برامج السفر والسياحة بالمملكة بالتعاون مع "كلوك"، منصة السفر والتجارب الرائدة في آسيا، أول منصة شاملة للجولات والأنشطة والتجارب السياحية والثقافية والترفيهية لسوق المملكة العربية السعودية، تحت اسم "المسافر للأنشطة".
يأتي إطلاق المنصة الجديدة عقب توقيع اتفاقية بين الشركتين في أوائل عام 2022 لإنشاء مشروع مشترك بهدف توفير سوق شامل للأنشطة في المملكة للعملاء من قطاعات الأعمال، وسدّ الفجوة التي يعاني منها السوق في ظلّ وجود خيارات مجزئة لأشياء يمكن حجزها.
ستسهم المنصة، التي سيتم إطلاقها للموزعين في الربع الثالث من عام 2023، في تعزيز مكانة "كلوك" كموزع عالمي رائد لتجارب وخدمات السفر والسياحة، وتمكين السياح المحليين والدوليين القادمين للمملكة من حجز الأنشطة بسهولة. ستوفر "المسافر للأنشطة" تجارب حجز سلسة، وربط المسافرين السعوديين بالمنصات العالمية، بدءًا من "كلوك".
وأوضح الرئيس التنفيذي للمسافر مزمّل أحسين، أن التعاون مع "كلوك" لإطلاق منصة "المسافر للأنشطة" الجديدة التي من شأنها العمل كسوق موثوق لتوفير الأنشطة والجولات والفعاليات ومعالم الجذب والتجارب المتنوعة، فضلًا عن إتاحة العديد من الفرص للقطاع السياحي بالمملكة.