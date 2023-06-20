المملكة تشهد إطلاق سوق رقمي جديد ومتكامل في قطاع السفر بالشراكة مع آسيا

أكد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، فهد حميد الدين، أن المملكة هي المستثمر الأكبر عالميًّا في السياحة، والأسرع نموًّا على مستوى العالم؛ مما يتيح فرصًا استثمارية هائلة تعزّز من التزامنا بتمكين شركائنا الحاليين، وشركائنا بالمستقبل.