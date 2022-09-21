"عش جوك".. معرض سياحي وفعاليات فنية في عسير للاحتفال باليوم الوطني

يقام في عسير ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني، معرض سياحيّ "عش جوك"، متضمنًا العديد من الفعاليات الفنية والتراثية التي تعكس تراث المنطقة الذي يظهر في شوارعها ومبانيها.
وأوضح المرشد السياحي بالمنطقة زكي العريفي؛ أن أبناء المنطقة كجزء من المملكة والوطن الكبير يعتزّون بذكرى التوحيد والتأسيس الذي يمرّ عليه 92 عامًا.
وأضاف العريفي أن الفن العسيري يظهر بقوة في الاحتفالات التي تقام بمناسبة اليوم الوطني، بالإضافة إلى لوحات من الفن العسيري في الأعمال اليدوية والتحف الأثرية التي تتباهى بها منطقة الجنوب.
وأبان العريفي أن منطقة عسير تتميز عن غيرها من مناطق المملكة بالأجواء الربيعية الممطرة والطبيعة الخلّابة من جبال شاهقة وسهول منبسطة وسواحل بحرية وصحار، وتوفير الأجواء الملائمة للاستمتاع بالأجواء الرائعة في أغلب الأوقات.