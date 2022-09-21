"عش جوك".. معرض سياحي وفعاليات فنية في عسير للاحتفال باليوم الوطني

وأضاف العريفي أن الفن العسيري يظهر بقوة في الاحتفالات التي تقام بمناسبة اليوم الوطني، بالإضافة إلى لوحات من الفن العسيري في الأعمال اليدوية والتحف الأثرية التي تتباهى بها منطقة الجنوب.