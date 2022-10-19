القطرية.. إلغاء رحلاتنا إلى 18 مدينة في العالم باستثناء دول مجلس التعاون

ومن المتوقع وصول نحو 500 رحلة يوميًّا، بالإضافة إلى مئات من رحلات الطيران العارض والطائرات الخاصة إلى الدوحة، خلال الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر؛ ليصل إلى نحو 1.2 مليون زائر.