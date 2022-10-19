القطرية.. إلغاء رحلاتنا إلى 18 مدينة في العالم باستثناء دول مجلس التعاون

كشف الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، أن الشركة ألغت رحلاتها من 18 وجهة دولية من جدولها؛ لإفساح المجال في مطار حمد الدولي لشركات الطيران التي تنقل المشجعين لحضور نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل.
وقال "الباكر" إن الأولوية الآن هي لاستيعاب مئات الرحلات الجوية التي ستهبط في البلاد من أجل النهائيات.
ومن المتوقع وصول نحو 500 رحلة يوميًّا، بالإضافة إلى مئات من رحلات الطيران العارض والطائرات الخاصة إلى الدوحة، خلال الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر؛ ليصل إلى نحو 1.2 مليون زائر.
وحسب أرقام رسمية؛ فإن 100 رحلة مجدولة بين الرياض ودبي من جهة والدوحة من جهة أخرى غير المدن الخليجية الأخرى، وهي: (أبو ظبي، والكويت، ومسقط).
ويشارك إجمالي 32 دولة في مباريات تقام في ثمانية ملاعب في محيط 40 كيلومترًا من وسط الدوحة.
وباستعراض خريطة رحلات من موقع "القطرية"؛ فقد أبقت الشركة رحلاتها إلى المدن الخليجية المجدولة مسبقًا.
وأضاف "الباكر" أنه على العكس، قلصت الشركة رحلاتها وانسحبت من 18 وجهة؛ لإفساح المجال في مطار حمد الدولي لرحلات المشجعين.
وبالنسبة للرحلات المكوكية؛ سيكون هناك 500 رحلة في اليوم؛ أما بالنسبة لرحلات الطيران العارض؛ فلم يتم الانتهاء منها.