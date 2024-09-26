مصر .. إنفاق السائح السعودي يتخطى حاجز الألف ريال يوميًا … هنا التفاصيل

أكد حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية - أحد أهم الهيئات السياحية في مصر - أن متوسط إنفاق السائح السعودي والخليجي يوميًا يصل إلى ألف ريال سعودي بما يقارب 300 دولار بينما يصل متوسط إنفاق السائح الأمريكي في اليوم إلى 200 دولار وفقًا لصحيفة الأهرام المصرية.
وأشار هزاع إلى أن متوسط إنفاق السائح الصيني في اليوم قد يصل إلى 120 دولارًا ويدخل في ذلك عدد الليالي السياحية وسعر الليلة في الفندق المقيم به.
وأوضح هزاع أن مصر حققت أرقامًا قياسية فى الستة أشهر الأولى من عام 2024 بنحو 7 ملايين سائح وإجمالي 70 مليون ليلة سياحية على الرغم من الظروف الجيوسياسية المحيطة بمصر والمنطقة.
وأكد أن مصر تضم جميع المقومات السياحية الجاذبة، فيما تعمل الدولة على زيادة التسويق السياحي وتسهيل الإجراءات للمستثمر العربي والمصري والأجنبي للاستثمار الفندقي في مصر.