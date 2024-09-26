مصر .. إنفاق السائح السعودي يتخطى حاجز الألف ريال يوميًا … هنا التفاصيل

أكد حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية - أحد أهم الهيئات السياحية في مصر - أن متوسط إنفاق السائح السعودي والخليجي يوميًا يصل إلى ألف ريال سعودي بما يقارب 300 دولار بينما يصل متوسط إنفاق السائح الأمريكي في اليوم إلى 200 دولار وفقًا لصحيفة الأهرام المصرية.