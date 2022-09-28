اليابان تفتح أبوابها للسعوديين والعالم للسياحة والسفر بدءًا من أكتوبر

أعلنت حكومة اليابان عن عودة استقبال المسافرين الأفراد لأغراض السياحة اعتبارًا من 11 أكتوبر المقبل.
كما أقرّت الحكومة استمرار استقبال المسافرين إلى اليابان من الدول التي يسمح لمواطنيها الدخول بدون التأشيرة، وسيتم إلغاء الحد الأقصى اليومي لعدد الوافدين يوميًّا؛ مما يتيح للزوار فرصة قضاء وقت ممتع في اليابان أكثر مما كانت عليه الأوضاع في العامين والنصف الماضيين.
وقال رئيس منظمة اليابان الوطنية للسياحة في الشرق الأوسط ساتوشي سينو، تعليقًا على الإجراءات الجديدة: "أعلنت الحكومة اليابانية أخيرًا استئناف السفر الفردي لأغراض السياحة، كما أعلنت إلغاء التأشيرة وإلغاء الحد الأقصى اليومي لعدد الوافدين يوميًّا، واليوم نحن سعداء جدًّا بأن نرحّب بزوّارنا من جديد بعد التعامل التام مع الوباء خلال فترة انتظار طويلة استمرت عامين ونصف العام، وفي هذا السياق تبذل هيئة السياحة الوطنية اليابانية كل ما في وسعها لتزويد زوّارها بأحدث المعلومات حول السفر لليابان بهدف السياحة وزيارة كل مكان في بلدنا المضياف والمحب للزوار".
وأضاف ساتوشي سينو: "عند أول زيارة جديدة لكم لليابان ستتمكّنون من القيام بأكثر من مجرد التعرف على الثقافة والتاريخ والطبيعة والمأكولات اليابانية الشهيرة، فاليابان تعمل بجد أيضًا على مشاريع السياحة المستدامة وسفر المغامرات والسفر الفاخر".
وتابع: "اليابان بلد جذاب للغاية، ليس فقط للزيارة بهدف السياحة، بل أيضًا بهدف عقد المؤتمرات الدولية والسفر التحفيزي، ومع صدور إجراءات السفر المريحة هذه، فإن اليابان باتت من جديد مستعدّة لاستضافة هذا النوع من الفعاليات على أكمل وجه".
ومن جهته قال كوباياشي دايسوكي، المدير التنفيذي في منظمة اليابان الوطنية للسياحة في الشرق الأوسط: "تم تصنيف الشرق الأوسط كواحد من 22 سوقًا دوليًّا استراتيجيًّا تستهدفه منظمة السياحة الوطنية اليابانية، في الواقع، ومنذ منذ افتتاح مكتب منظمة السياحة الوطنية اليابانية الإقليمي في دبي في نوفمبر من العام 2021؛ كنا ننتظر بفارغ الصبر وكنا نعمل دون كلل للتحضير لهذا اليوم الذي يمكن فيه للزوار الدوليين العودة إلى اليابان مع قيود سفر أقل ودخول أسهل إلى اليابان".