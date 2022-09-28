اليابان تفتح أبوابها للسعوديين والعالم للسياحة والسفر بدءًا من أكتوبر

وقال رئيس منظمة اليابان الوطنية للسياحة في الشرق الأوسط ساتوشي سينو، تعليقًا على الإجراءات الجديدة: "أعلنت الحكومة اليابانية أخيرًا استئناف السفر الفردي لأغراض السياحة، كما أعلنت إلغاء التأشيرة وإلغاء الحد الأقصى اليومي لعدد الوافدين يوميًّا، واليوم نحن سعداء جدًّا بأن نرحّب بزوّارنا من جديد بعد التعامل التام مع الوباء خلال فترة انتظار طويلة استمرت عامين ونصف العام، وفي هذا السياق تبذل هيئة السياحة الوطنية اليابانية كل ما في وسعها لتزويد زوّارها بأحدث المعلومات حول السفر لليابان بهدف السياحة وزيارة كل مكان في بلدنا المضياف والمحب للزوار".