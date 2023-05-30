بهذه الطريقة توفر 40% من قيمة حجوزات السفر في الصيف... هنا التفاصيل

كشفت دراسة جديدة لشركة "سكاي سكانر"، بالتعاون وكالة الأبحاث الدولية "وان بول" أن 91% من السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية يخططون للسفر خلال الصيف، لكن 48% منهم لم يحجزوا بعد حتى اللحظة.
في حين أكد جميع الذين يخططون للسفر في الدولة أنهم لديهم الإمكانية للعثور على أفضل العروض للعطلات الصيفية، بينما تظهر بيانات السفر التابعة إلى "سكاي سكانر" أن 2% فقط من المسافرين يستفيدون من أفضل أسبوع للسفر من حيث الأسعار خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام.
تشير الدراسة التي أجريت إلى أن 84% من الذين أتموا حجوزاتهم خلال العطلة الصيفية لديهم الرغبة في حجز رحلة أخرى في حال كان السعر مناسبًا، لذا تعد أداة مولد التوفير الجديدة بمثابة الحل الأمثل للبحث عن أرخص أسبوع للسفر خلال العطلة الصيفية وإلى أكثر الوجهات تفضيلًا من السعودية بما في ذلك المملكة المتحدة وتايلند والفلبين والهند.
حدد خبراء "سكاي سكانر" بعض النصائح التي تساعد المسافرين على إيجاد أفضل الصفقات خلال عطلة الصيف:
أن السفر في الأسبوع الذي يبدأ في 19 يوليو لتوفير حتى 21٪ من تكلفة الرحلة.
كما تشير الأبحاث إلى أنه بالرغم من أن 54٪ من المسافرين من السعودية أفادوا بأنهم يعلمون أن هناك أسابيع أقل تكلفة للسفر خلال العطلة الصيفية، إلا أن بيانات "سكاي سكانر" تُظهر أن 2٪ فقط من المسافرين السعوديين يبحثون عن أرخص أسبوع للسفر خلال تلك العطلة.
وتعد الأسابيع الأولى من العطلة المدرسية الأكثر شعبية للسفر خلال الصيف، وذلك بالرغم من أنها تعد أغلى فترة للسفر، كما تُظهر بيانات "سكاي سكانر" أنه يمكن للمسافرين توفير حتى 21٪ عند السفر في الأسبوع الذي يبدأ في 19 يوليو مقارنة مع الأول من شهر يوليو، أي توفير نحو 1909 ريالات سعودية لعائلة مكونة من أربعة أفراد.
تجدر الإشارة إلى أن المسافرين الذين يتمتعون بالمرونة في السفر يمكنهم حجز رحلاتهم في الأيام الأقل رغبة خلال الأسبوع، وبذلك يستطيعون توفير حتى 39%من تكلفة حجوزاتهم خلال شهري يوليو وأغسطس وخاصة في ظل وجود احتمالية أن تكون المطارات أقل ازدحامًا، نظرًا لأن 91% من المسافرين بالمملكة العربية السعودية لديهم الرغبة في تغيير موعد رحلتهم من أجل التوفير خلال العام الجاري.
فعلى سبيل المثال سيتيح السفر لأسرة مكونة من 4 أفراد إلى تركيا يوم الثلاثاء بدلاً عن يوم الأحد الفرصة لتوفير أكثر من 1644 ريالًا سعوديًا في المتوسط، وذلك مقابل رحلة العودة خلال شهري يوليو وأغسطس.