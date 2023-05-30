بهذه الطريقة توفر 40% من قيمة حجوزات السفر في الصيف... هنا التفاصيل

وتعد الأسابيع الأولى من العطلة المدرسية الأكثر شعبية للسفر خلال الصيف، وذلك بالرغم من أنها تعد أغلى فترة للسفر، كما تُظهر بيانات "سكاي سكانر" أنه يمكن للمسافرين توفير حتى 21٪ عند السفر في الأسبوع الذي يبدأ في 19 يوليو مقارنة مع الأول من شهر يوليو، أي توفير نحو 1909 ريالات سعودية لعائلة مكونة من أربعة أفراد.