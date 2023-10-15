"الجناحي": السعوديون في صدارة زوار قطر في 2023 وفعالياتنا مؤثرة ونطوِّرها باستمرار

استقبلت دولة قطر أكثر من 2.56 مليون زائر منذ شهر يناير حتى 25 أغسطس 2023، مُتجاوزةً بذلك إجمالي عدد زائريها خلال عام 2022 بأكمله، ومُسجلةً زيادة بنسبة 157% في عدد الزائرين الدوليين مُقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتصدّر السعوديون قائمة الزوار بالإضافة إلى الهند، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والكويت، وعمان، والبحرين، والمملكة المتحدة، وباكستان.
وأكدت بثينة الجناحي رئيس إدارة العلاقات العامة والاتصال بقطر للسياحة أهمية الفعاليات والأنشطة التي تقام في الدوحة، مما جعل الأشقاء من المملكة العربية السعودية يتصدرون قائمة زوارنا، وبالتأكيد هذه الفعاليات تؤثر بشكل إيجابي كبير على معدل الزيارات لدولة قطر، والسائح السعودي مرحب دائمًا به في دولة قطر في جميع المناسبات، وهو ما ظهر بشكل واضح خلال استضافتنا لبطولة كأس العالم الماضية.
وعبرت "الجناحي" عن سعادتها باستضافة معرض جنيف للسيارات، والذي يعد الأول من نوعه خارج سويسرا، وتميّز هذا المعرض بوجود العديد من الفعاليات المصاحبة له، ومغامرات مشوقة بداية من تجربة القيادة في الكثبان الرملية وصولًا إلى ملتقى التصميم المستقبلي للسيارات في متحف قطر الوطني، وكذلك مسيرة التميز لـ100 سيارة درب لوسيل، هذا المعرض اعتبر أيضًا مميزًا بوجود 30 علامة تجارية، وتدشين 10 سيارات تجارية على مستوى العالم، لافتة إلى أن النسخة القادمة ستكون بعد عامين أي في عام 2025.
وأوضحت أن كل المؤشرات كانت إيجابية، وتخطينا العدد المتوقع من الزوار، وهو ما اتضح بمجرد الإعلان عن إقامة المعرض حيث نفدت جميع التذاكر، واستضافت قطر المزيد من الفعاليات والبطولات الرياضية؛ من بينها معرض جنيف الدولي للسيارات وسباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 ومعرض إكسبو الدوحة 2023، فيما تستضيف سباق جائزة قطر الكبرى للدراجات النارية في نوفمبر المقبل.