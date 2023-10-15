"الجناحي": السعوديون في صدارة زوار قطر في 2023 وفعالياتنا مؤثرة ونطوِّرها باستمرار

وعبرت "الجناحي" عن سعادتها باستضافة معرض جنيف للسيارات، والذي يعد الأول من نوعه خارج سويسرا، وتميّز هذا المعرض بوجود العديد من الفعاليات المصاحبة له، ومغامرات مشوقة بداية من تجربة القيادة في الكثبان الرملية وصولًا إلى ملتقى التصميم المستقبلي للسيارات في متحف قطر الوطني، وكذلك مسيرة التميز لـ100 سيارة درب لوسيل، هذا المعرض اعتبر أيضًا مميزًا بوجود 30 علامة تجارية، وتدشين 10 سيارات تجارية على مستوى العالم، لافتة إلى أن النسخة القادمة ستكون بعد عامين أي في عام 2025.