طبيعة ساحرة للعيون وجمال سالب للألباب.. مشاهد أخّاذة من "شِعب القمراء" بنجران

وثَّقت العدسات صورة جمالية لشِعب القمراء، الذي يُعدّ أيقونة للسياحة بين أحضان الطبيعة البكر، وأحد أجمل شِعاب منطقة نجران، بطبيعته الخلابة وجماله الأخاذ السالب للألباب.
ويمتاز الشِعب، ببحيراته الصخرية متفاوتة العمق، وشلالات مياهه الصافية، والبساط الأخضر الطبيعي المحيط بالمكان بمكوناته الشجرية والعشبية الطبيعية، مما يوفر متنفسًا لأبناء المنطقة وزائريها لمشاهدة هذه المناظر الطبيعية والتمتع بجمالها الأخاذ الذي وثقته عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح رئيس نادي نجران السياحي مانع بن ناجي آل سعد، أن شِعب القمراء يمتد من وسط جبال مغرة ابتداءً من شعب النخيل، ومن ثُمَّ ينحدر بموازاة الطريق الرئيس المتجه إلى مركز بئر عسكر محاذياً له من الجهة الغربية، وينحدر جنوباً حتى يصل إلى قمة عقبة مغرة، ويواصل انحداره باتجاه الجنوب الغربي في انحدار سحيق حتى يلتقي بشِعب بُران الكبير الذي ينحدر من مرتفعات بئر عسكر.
وبيَّن أن الشِعب يُعدّ أحد المتنفسات الطبيعية لهواة السياحة البرية والجبلية الداعمة لجودة الحياة ورؤية المملكة 2030، نظرًا لما يتمتع به المكان من مناظر طبيعية وبحيرات مائية، وشلالات مياه متدفقة يستمر تدفقها إلى فترة تصل إلى أكثر من شهر بعد توقف هطول الأمطار، مع وجود تشكيلة من النباتات والبساط الأخضر الذي يكسو الشِعب على امتداده من أشجار وشجيرات ونباتات عطرية، مثل: أشجار الكداد، والسلم، والبشام، وبعض النباتات العطرية مثل: الريحان.