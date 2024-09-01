طبيعة ساحرة للعيون وجمال سالب للألباب.. مشاهد أخّاذة من "شِعب القمراء" بنجران

وبيَّن أن الشِعب يُعدّ أحد المتنفسات الطبيعية لهواة السياحة البرية والجبلية الداعمة لجودة الحياة ورؤية المملكة 2030، نظرًا لما يتمتع به المكان من مناظر طبيعية وبحيرات مائية، وشلالات مياه متدفقة يستمر تدفقها إلى فترة تصل إلى أكثر من شهر بعد توقف هطول الأمطار، مع وجود تشكيلة من النباتات والبساط الأخضر الذي يكسو الشِعب على امتداده من أشجار وشجيرات ونباتات عطرية، مثل: أشجار الكداد، والسلم، والبشام، وبعض النباتات العطرية مثل: الريحان.