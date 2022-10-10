مستشار بالسياحة العالمية: الأرقام المنتشرة حاليًا عن أعداد السياح بالدول العربية "مفبركة".. والمنظمة لا تُصدر إحصائيات بهذا الشكل

نشر العديد من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي قائمةً عن ترتيب الدول العربية في استقبال السياح عام 2022، وأثارت القائمة العديد من التساؤلات؛ منها على سبيل المثال كيف تتقدم سوريا على مصر في الترتيب بثمانية ملايين سائح دخلوا البلاد، في حين توقفت مصر عند 5 ملايين سائح؟ في حين جاءت البحرين قبل الأردن بما يقارب أربعة ملايين سائح دخلوا المملكة مقابل 3 ونصف مليون سائح دخلوا الأردن؟ وهذه الأرقام عكس الأرقام الرسمية الصادرة من الدول نفسها.
وعند زيارة موقع منظمة السياحة العالمية للبحث في هذه القائمة المنتشرة لم نجد أي أرقام ولا قائمة خاصة بالدول العربية أو العالم لعام 2022، وبالبحث في منصات المنظمة الرقمية على "تويتر" أو "إنستجرام" لا يوجد أي شيء يشير إلى هذه الأرقام.
وتم الاتصال بالمستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية الدكتور سعيد البطوطي، وهو متخصص في اقتصاديات السياحة بجامعة فرانكفورت بألمانيا وعضو المجلس الألماني الذي نفى بشدة صحة هذه القائمة المنتشرة، مؤكدًا أن "منظمة السياحة العالمية لا تُصدر هذه الأرقام بهذا الشكل نهائيًا"، وتساءل "البطوطي": كيف يمكن لمنظمة كبرى أن تُصدر أرقامًا قبل انتهاء العام بشهرين أو ثلاثة؟ هذه الأرقام "مفبركة"، وتدل على عدم دقة وسائل الإعلام التي نشرت ونقلت القائمة ونسبت الأرقام إلى منظمة السياحة العالمية.
ولفت "البطوطي" إلى تناقض أرقام هذه القائمة المنتشرة، حيث تساءل كيف تأتي سوريا قبل مصر والأردن والبحرين؟ وكيف تم معرفة هذه الأرقام ودقتها؟
وشدد على أن منظمة السياحة العالمية تقوم بجهد كبير وعلمي وحسب معايير علمية برصد الأرقام؛ لتعبر بصدق عن الواقع، وقال: إن آخر الإحصائيات هي ما صدرت بشكل إجمالي في شهر أغسطس الماضي، وهي وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مقياس السياحة العالمي لمنظمة السياحة العالمية تخص مؤشرات الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، وتم تسجيل نحو 250 مليون سائح دولي.
وأثبتت هذه المؤشرات النمو القوي في منطقة الشرق الأوسط بزيادة 157% بالنظر إلى المناطق دون الإقليمية استعاد العديد منها بين 70% و80% من المستويات المسجلة قبل الجائحة مع تصدّر منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى تليهما منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، وغرب وشمال أوروبا، ولم تحدد المؤشرات أية أرقام عن الدول العربية.