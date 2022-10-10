مستشار بالسياحة العالمية: الأرقام المنتشرة حاليًا عن أعداد السياح بالدول العربية "مفبركة".. والمنظمة لا تُصدر إحصائيات بهذا الشكل

نشر العديد من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي قائمةً عن ترتيب الدول العربية في استقبال السياح عام 2022، وأثارت القائمة العديد من التساؤلات؛ منها على سبيل المثال كيف تتقدم سوريا على مصر في الترتيب بثمانية ملايين سائح دخلوا البلاد، في حين توقفت مصر عند 5 ملايين سائح؟ في حين جاءت البحرين قبل الأردن بما يقارب أربعة ملايين سائح دخلوا المملكة مقابل 3 ونصف مليون سائح دخلوا الأردن؟ وهذه الأرقام عكس الأرقام الرسمية الصادرة من الدول نفسها.