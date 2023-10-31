انطلاق "سوق السفر" السعودي في هذا التاريخ.. وإقبال كبير من أوروبا وآسيا

كما يشارك في "سوق السفر" بالرياض قطاعات الطيران والفنادق والسياحة الرياضية وسياحة التجزئة والضيافة لإتاحة الفرصة للمهتمين والعاملين في هذه الصناعة واستقطاب العديد من المتخصصين والخبراء في هذا المجال من جميع أنحاء العالم من أجل تحديد اتجاهات السفر المستدامة والمبتكرة، وتحديد إستراتيجيات النمو.