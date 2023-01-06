4 ملايين خليجي زاروا المدينة المنورة في 2021م.. شاهد الأرقام

ارتفعت السياحة البينية بين دول الخليج إلى نحو 5 ملايين سائح في عام 2021 مقارنة بـ2 مليون سائح في العام الذي سبقه 2020، بزيادة نحو 140%.
وتوقّع مركز الإحصاء الخليجي ارتفاعًا بنسبة 60% خلال العام 2022، مقارنة بالعام السابق له 2021، مشيرًا إلى 3 مدن في المملكة هي الأعلى في نسبة الإشغال في عام 2022، تتصدّرها الرياض بنسبة إشغال فندقي تصل إلى 65%، ثم الخبر بـ59%، ثم مدينة جدة بـ54%.
ووفقًا للأرقام الصادرة كشف الإحصاء الخليجي أن المدينة المنورة استقبلت أكثر عدد من الزوار الخليجيين بعدد يتخطّى 4 ملايين زائر خلال عام 2021.
وأوضح "الإحصاء الخليجي" أن قطاع السفر والسياحة في دول مجلس التعاون حقق نموًّا سنويًّا بمقدار 10.7% في عام 2021، محقّقًا قيمة مضافة في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 108.8 مليار دولار أمريكي، موضحًا أن إجمالي العمالة في قطاع السفر والسياحة بلغ 2.5 مليون وظيفة.
وأضاف إن إجمالي العاملين في دول المجلس خلال نفس العام، ارتفع بمقدار 5.9% على أساس سنوي بسبب إعادة فتح بعض الصناعات التي أغلقت في فترة انتشار كوفيد 19، موضحًا أن رفع القيود عن السفر في دول العالم انعكس ذلك على حركة السياحة الدولية في دول مجلس التعاون؛ مما ساهم في ارتفاع الإنفاق السياحي بالخليج بمقدار 12.4% على أساس سنوي في 2021 بقيمة وصلت 42.7 مليار دولار.