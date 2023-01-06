4 ملايين خليجي زاروا المدينة المنورة في 2021م.. شاهد الأرقام

وأضاف إن إجمالي العاملين في دول المجلس خلال نفس العام، ارتفع بمقدار 5.9% على أساس سنوي بسبب إعادة فتح بعض الصناعات التي أغلقت في فترة انتشار كوفيد 19، موضحًا أن رفع القيود عن السفر في دول العالم انعكس ذلك على حركة السياحة الدولية في دول مجلس التعاون؛ مما ساهم في ارتفاع الإنفاق السياحي بالخليج بمقدار 12.4% على أساس سنوي في 2021 بقيمة وصلت 42.7 مليار دولار.