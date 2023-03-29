تعرَّف على قطار الترفيه العالمي "بلموند" البريطاني.. تجربة سياحية مميزة

يُعدُّ قطار "بولمان" البريطاني، أو "بلموند بريتش بولمان"، أحد أشهر القطارات السياحية على مستوى العالم، وتتميز رحلاته اليومية التي تنطلق من محطة "فيكتوريا" الشهيرة في لندن على مدار العام بالكثير من التجارب الجديدة، والممتعة.