تعرَّف على قطار الترفيه العالمي "بلموند" البريطاني.. تجربة سياحية مميزة

يُعدُّ قطار "بولمان" البريطاني، أو "بلموند بريتش بولمان"، أحد أشهر القطارات السياحية على مستوى العالم، وتتميز رحلاته اليومية التي تنطلق من محطة "فيكتوريا" الشهيرة في لندن على مدار العام بالكثير من التجارب الجديدة، والممتعة.
وتبدأ رحلة القطار من مدينة لندن في الصباح، والعودة في المساء "ذهابًا وعودة"، لمدة 12 ساعة، يمرُّ خلالها بمحطات ريفية وتاريخية وتراثية عدة، وقلاع قديمة، ومناظر جميلة، أهمها مدينة "باث أند سبا" العريقة، والمدرجة على لائحة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.
والرحلة اليومية تبلغ تكلفتها 400 جنيه إسترليني (نحو 1855 ريالاً سعوديًّا) للمقعد الواحد في عربات تحتوي على 8 مقاعد فاخرة، شاملة 5 وجبات غذائية متنوعة.
والمميز في هذا القطار أن جميع عرباته أُعيد ترميمها بشكل كامل بطريقة فن "الآرت ديكور" الكلاسيكي؛ لتحاكي عصر السفر الذهبي على متن القطارات في حقبة عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن زيارة قطار “بلموند” البريطاني، تمت بدعوة من هيئة السياحة البريطانية، ونظّمتها شركة "ويجو wego" المعروفة.