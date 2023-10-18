شاهد قائمة الدول التي تطلب من السعوديين تأشيرةَ دخول مسبقة.. بالأسماء

أفغانستان، أندورا، أنغولا، أنغويلا، إريتريا، إستونيا، الأرجنتين، الأوروغواي، البرازيل، الجزائر، السنغال، السودان، الصين، الكونغو، المكسيك، النيجر، الولايات المتحدة الأمريكية، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، برمودا، بليز، بورتوريكو، بونير وسينت أوستاتيوس وسابا، بيرو، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، تشاد، تشيلي، تونغا، جامايكا، جرينلاند، جزر الأنتيل الفرنسية، جزر العذراء الأمريكية، جزر العذراء البريطانية، جزر سليمان، جزر فارو، جزر فوكلاند، جزر كايمان، جزر مارشال، جزر ماريانا الشمالية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الدومينيكان، ريونيون، ساموا الأمريكية، سان مارينو، سانت بيير وميكلون، سانت لوسيا، سوازيلاند، سينت مارتن، صربيا، غامبيا، غانا، غرينادا، غوام، غويانا الفرنسية، غيانا، غينيا الاستوائية، فنزويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، كاليدونيا الجديدة، كرواتيا، كندا، كوبا، كوراساو، كوريا الشمالية، كوستاريكا، كيريباتي، لاتفيا، لوكسمبورغ، ليبيا، ليبيريا، ليتوانيا ليختنشتاين، مالطا، مالي، مايوت، مقدونيا الشمالية، موناكو، ناميبيا، ناورو، واليس وفوتونا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وإنجلترا.