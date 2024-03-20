122 مليون سائح صيني يجوبون العالم في عام 2024.. والسعودية والشرق الأوسط في صدارة وجهاتهم

وأوضحت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط أنه في العام الماضي، توقع بعض المحللين أن يتعافى السوق الصيني الخارجي إلى حوالي ستة ملايين شهريًا بحلول صيف عام 2023، مدفوعًا بالطلب الكبير، خاصة من قبل فئة الشباب الصيني الأثرياء، ومع ذلك لم يكن هذا الانتعاش كبيرًا كما كان يأمل العديد من المتخصصين في قطاع السياحة، والآن أصبح المحللون واثقين من أننا قد نشهد هذا العام تضاعف أعداد الزوار الصينيين على أساس سنوي تزامنًا مع تعافي الوجهات الرئيسية في الشرق الأوسط بشكل أسرع من أي دولة أخرى على المستوى الدولي، خاصة بالنسبة للسفر الفاخر".