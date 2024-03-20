122 مليون سائح صيني يجوبون العالم في عام 2024.. والسعودية والشرق الأوسط في صدارة وجهاتهم

أكدت المؤشرات الخاصة بسوق السفر العربي أن أعداد السياحة الخارجية في الصين في عام 2024 على أساس سنوي، ستكون أقل بنسبة 22% فقط من المستويات القياسية قبل تفشي الجائحة، البالغة 155 مليون سائح أي ما يقارب 122 مليون سائح يسافرون إلى الخارج، وبحجم إنفاق أكثر من 250 مليار دولار أمريكي في الخارج.
ويتوقع معرض سوق السفر مضاعفة عدد المشاركين الصينيين في العام الحالي عن عام 2019.
ووفقًا للبحث الذي أجرته شركة أكسفورد إيكونوميكس، من المتوقع أن يتحقق التعافي الكامل في عام 2025، حيث ستكون المملكة ومنطقة الشرق الأوسط أولى الوجهات على مستوى العالم تتعافى من سوقها الواردة من الصين.
وأوضحت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط أنه في العام الماضي، توقع بعض المحللين أن يتعافى السوق الصيني الخارجي إلى حوالي ستة ملايين شهريًا بحلول صيف عام 2023، مدفوعًا بالطلب الكبير، خاصة من قبل فئة الشباب الصيني الأثرياء، ومع ذلك لم يكن هذا الانتعاش كبيرًا كما كان يأمل العديد من المتخصصين في قطاع السياحة، والآن أصبح المحللون واثقين من أننا قد نشهد هذا العام تضاعف أعداد الزوار الصينيين على أساس سنوي تزامنًا مع تعافي الوجهات الرئيسية في الشرق الأوسط بشكل أسرع من أي دولة أخرى على المستوى الدولي، خاصة بالنسبة للسفر الفاخر".
وأضافت كورتيس قائلةً: "وقد تم تأكيد هذا التوقع أيضًا من خلال أحدث بيانات الإنفاق للعام الصيني الجديد 2024، ووفقًا لمنصة الدفع الصينية Alipay، حيث كان عدد المعاملات الصينية في الخارج أعلى بنسبة 7% عن تلك المسجلة في عام 2019، وتشمل الوجهات الأكثر شعبية في الشرق الأوسط كلًا من: دبي والعلا السعودية ومصر والأردن، حيث استقبلت دبي وحدها أكثر من مليون زائر صيني في عام 2019".
ومن المتوقع أن تتضاعف المشاركة الصينية في معرض سوق السفر العربي 2024 مقارنة بمعرض سوق السفر العربي 2019 بالتزامن مع مشاركة عارضين جدد يشملون شركات القطاع الخاص مثل: هيتريب إنترناشيونال، شركة جيانغسو وشركة فلايت روتس 24 للسفريات وفييو تكنولوجي، وتمثيل الوجهات المتوقع من قبل مكتب السياحة الحكومي في ماكاو والمركز الثقافي الصيني في الإمارات العربية المتحدة ومجلس هونغ كونغ للسياحة.
وينظم سوق السفر العربي أيضًا جلسة مؤتمر مخصصة على مسرحه العالمي، بعنوان "الاستفادة من الطفرة السياحية المتوقعة في الصين"، بالتعاون مع شركة هواوي، حيث ستستكشف هذه الجلسةالتي ستعقد يوم الاثنين 6 مايو من الساعة 15:10 إلى الساعة 15:50، الاتجاهات المتغيرة والتفضيلات الثقافية ودور التسويق عبر الهاتف المحمول والتنبؤات السياحية في سوق السياحة الصينية.