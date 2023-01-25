خمس مدن عربية ضمن الوجهات الأكثر شعبية في العالم لعام 2023... تعرف عليها

صنّف موقع "تريب أدفايزر" المتخصّص في تقييم الرحلات والوجهات السياحية، 25 وجهة عالمية هي الأكثر شعبية في العالم والأكثر طلبًا من قبل السياح في جميع دول العالم.
وتم تحديد تلك الوجهات بناء على جودة وكمية المراجعات والتقييمات الخاصة بالعديد من الفئات الفرعية من المسافرين في "تريب أدفايزر" لأماكن الإقامة والمطاعم والأشياء التي يمكن القيام بها في وجهات حول العالم على مدار 12 شهرًا بين نوفمبر 2021 أكتوبر 2022.
وجاءت خمس مدن عربية في القائمة؛, وهي: دبي في الصدارة، ثم مراكش بالمغرب، والغردقة والقاهرة من مصر، والدوحة عاصمة قطر.
وجاءت هذه القائمة كالتالي: بالي في إندونيسيا في المركز الثاني، ولندن الثالثة، وحلت روما في المركز الرابع، وباريس خامسة، وكانوكون المكسيكية السادسة، وجزيرة كريت اليونانية السابعة، وجاءت مدينة مراكش المغربية في المركز الثامن، وجمهورية الدومينيكان في المركز التاسع، وإسطنبول التركية العاشرة، ثم تأتي بالايا في المكسيك، وبرشلونة بإسبانيا، ونيود لهي، والغردقة المصرية، ومدريد العاصمة الإسبانية، ثم جزيرة بوكيت بتايلاند، وهانوي العاصمة الفيتنامية، ثم القاهرة، ثم لوانس بإيطاليا، ولشبونة العاصمة البرتغالية، ثم أدنبرة بالمملكة المتحدة، ثم بانكوك، ثم نيويورك، ثم الدوحة، وأخيرًا ري ودي جانيروا بالبرازيل في المراتب من الحادية عشرة إلى الخامسة والعشرين.
وتعليقًا على هذا التصنيف قالت رئيسة التحرير في تريب أدفايزر سارة فيرشين: "لقد شهدنا عودة الطلب على السفر في عام 2022، والتوقعات لهذا العام مشرقة.
وأضافت: "عادت الرحلات الطويلة ونرى الكثير من الأمريكيين متحمسين للتخطيط لرحلات إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ لأول مرة منذ عدة سنوات عادت مدن مثل باريس ولندن للبروز، بعد تراجعها أمام وجهات أقل اكتظاظًا بالسكان طوال فترة الوباء.