خمس مدن عربية ضمن الوجهات الأكثر شعبية في العالم لعام 2023... تعرف عليها

وجاءت هذه القائمة كالتالي: بالي في إندونيسيا في المركز الثاني، ولندن الثالثة، وحلت روما في المركز الرابع، وباريس خامسة، وكانوكون المكسيكية السادسة، وجزيرة كريت اليونانية السابعة، وجاءت مدينة مراكش المغربية في المركز الثامن، وجمهورية الدومينيكان في المركز التاسع، وإسطنبول التركية العاشرة، ثم تأتي بالايا في المكسيك، وبرشلونة بإسبانيا، ونيود لهي، والغردقة المصرية، ومدريد العاصمة الإسبانية، ثم جزيرة بوكيت بتايلاند، وهانوي العاصمة الفيتنامية، ثم القاهرة، ثم لوانس بإيطاليا، ولشبونة العاصمة البرتغالية، ثم أدنبرة بالمملكة المتحدة، ثم بانكوك، ثم نيويورك، ثم الدوحة، وأخيرًا ري ودي جانيروا بالبرازيل في المراتب من الحادية عشرة إلى الخامسة والعشرين.