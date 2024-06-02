أول رحلة طيران مباشر بين الرياض ووارسو تنطلق في هذا التاريخ

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن السماح للخطوط الجوية البولندية ببدء تشغيل رحلات منتظمة بين بولندا والمملكة، وجاء ذلك في إطار تعزيز الربط الجوي بين المملكة العربية السعودية والعالم.
وكشف الحساب الرسمي لهيئة الطيران المدني السعودي على منصة "إكس"، موعد بدء الرحلات بين وارسو والرياض، في الرابع من يونيو الجاري، بواقع ثلاث رحلات أسبوعية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للطيران المدني؛ بهدف تعزيز الربط الجوي وربط المملكة بالعالم.
وكان سفير خادم الحرمين الشريفين في وارسو قد أوضح أن حجم التجارة البينية خلال العام الماضي وصل إلى نحو 9 مليارات دولار؛ واصفًا مستوى التبادل التجاري بـ"المتنامي"؛ مشيرًا إلى أن لدى الرياض- وارسو الرغبة في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية؛ مبينًا أن بولندا تتمتع بتوافر فرص ضخمة في مجال التكنولوجيا والطاقة والأمن الغذائي؛ موضحًا أن بالإمكان تعزيز الاستفادة من الفرص مع وارسو عبر تبادل الزيارات وبناء الشراكات والتوقيع على مذكرات التفاهم والتعاون المشترك بين الجانبين؛ وفقًا لـ"العربية".