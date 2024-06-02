أول رحلة طيران مباشر بين الرياض ووارسو تنطلق في هذا التاريخ

وكان سفير خادم الحرمين الشريفين في وارسو قد أوضح أن حجم التجارة البينية خلال العام الماضي وصل إلى نحو 9 مليارات دولار؛ واصفًا مستوى التبادل التجاري بـ"المتنامي"؛ مشيرًا إلى أن لدى الرياض- وارسو الرغبة في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية؛ مبينًا أن بولندا تتمتع بتوافر فرص ضخمة في مجال التكنولوجيا والطاقة والأمن الغذائي؛ موضحًا أن بالإمكان تعزيز الاستفادة من الفرص مع وارسو عبر تبادل الزيارات وبناء الشراكات والتوقيع على مذكرات التفاهم والتعاون المشترك بين الجانبين؛ وفقًا لـ"العربية".