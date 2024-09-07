فندق سانت ريجيس دبي النخلة يحتفي بضيوف المملكة

انغمسوا في الفخامة مع المسبح المُذهل، والتمتّع بالوصول الحصري إلى شاطئ كايما، مع فرصة فريدة لتجديد النشاط في سبا إيريديوم. كما يوفّر الفندق لجميع الزوار خيارات تناول الطعام الرائعة، والاستفادة من سهولة الوصول إلى نخيل مول وقطار النخلة، في تجربة مُميّزة للاحتفال باليوم الوطني السعودي.