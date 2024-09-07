فندق سانت ريجيس دبي النخلة يحتفي بضيوف المملكة

دعا فندق سانت ريجيس دبي النخلة ذو الخمس نجوم، الضيوف القادمين من المملكة العربية السعودية، للتمتّع بإقامة في وجهة مثالية وفاخرة للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ94، والاستفادة من موقعه المُميّز في جزيرة النخلة الساحرة، وخدمات علامة سانت ريجيس العالمية الشهيرة.
ويُقدّم فندق سانت ريجيس دبي النخلة لضيوفه وزواره، تجربة ساحرة ومُغرية في رحاب الفندق الفاخرة، والاستمتاع برحلة لا تُنسى في أرقى عنوان للضيافة في دبي.
انغمسوا في الفخامة مع المسبح المُذهل، والتمتّع بالوصول الحصري إلى شاطئ كايما، مع فرصة فريدة لتجديد النشاط في سبا إيريديوم. كما يوفّر الفندق لجميع الزوار خيارات تناول الطعام الرائعة، والاستفادة من سهولة الوصول إلى نخيل مول وقطار النخلة، في تجربة مُميّزة للاحتفال باليوم الوطني السعودي.
وقال مروان فاضل المدير العام لفندق سانت ريجيس دبي النخلة: "يُسعدنا الاحتفال مع ضيوفنا الأعزاء بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، ونتطلّع قدمًا لاستقبال زوارنا من مواطني المملكة العربية السعودية ومقيميها، في أجواء من الرفاهية الاستثنائية والخدمة الرائعة التي يوفّرها فندق سانت ريجيس دبي النخلة لجميع عُشّاق التميّز".
واختتم بالقول: "نفتخر باستضافة فندق سانت ريجيس دبي النخلة للعائلات في احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني؛ لمنحهم تجربة فاخرة تمزج بين الإقامة الراقية المُترفة، والتجارب الذوقية الفريدة، جنبًا إلى جنب مع فرصة التسوّق في مركز "نخيل مول"، والتمتّع بمشاهدة المعالم السياحية الرائعة لدبي عبر منصة "ذا فيو" في الطابق 52 من البرج".
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