الرياض تشهد أول منتدى دولي لصناعة الترفيه بالمملكة

ويجمع المنتدى 45 متحدثًا من المختصين العالميين في مكان واحد، ليقدموا خلاصة خبراتهم وتجاربهم؛ بما يدعم صناعة الترفيه في المملكة، ويثري خبرات العاملين فيها، ويتيح الفرصة للتعلم من صناع الترفيه والاستفادة منهم. وتبدأ فعاليات المنتدى في اليوم الأول بعرض تقديمي عن الوجهات الترفيهية في المملكة، ثم لقاءات حول تصميم وإدارة عمليات الألعاب الضخمة، وحول فن العلاقات وخدمة زوار المناطق الترفيهية.