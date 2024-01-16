هذه أفضل 10 خطوط طيران دقةً في المواعيد بالشرق الأوسط وإفريقيا.. السعودية سادسًا

ووفقًا لتعريف التقرير، تُعتبر الرحلات الجوية في الوقت المحدد، هي تلك التي تصل خلال 15 دقيقة من وقت الوصول المقرر، وقد استند التقرير إلى أكثر من 600 مصدر لمعلومات الطيران في الوقت الحقيقي.