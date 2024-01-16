هذه أفضل 10 خطوط طيران دقةً في المواعيد بالشرق الأوسط وإفريقيا.. السعودية سادسًا

بحسب أحدث تقرير صادر عن شركة سيريوم العالمية لتحليلات الطيران بعنوان "مراجعة الأداء في الوقت المحدد" لعام 2023، حققت الخطوط السعودية المرتبة التاسعة عالميًّا والسادسة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا في تصنيف شركات الطيران الأكثر التزامًا بمواعيد الرحلات.
وتم تصنيف عشر شركات طيران كأكثر دقة في مواعيدها في المنطقة؛ حيث جاء الطيران العماني في المركز الأول بنسبة 92.53%، وثانيًا جاءت شركة ساف أئير من جنوب إفريقيا بنسبة 92.36%، والملكية الأردنية ثالثًا بنسبة 87.51%.
ووفقًا لتعريف التقرير، تُعتبر الرحلات الجوية في الوقت المحدد، هي تلك التي تصل خلال 15 دقيقة من وقت الوصول المقرر، وقد استند التقرير إلى أكثر من 600 مصدر لمعلومات الطيران في الوقت الحقيقي.
أفضل 10 شركات طيران دقة في المواعيد في الشرق الأوسط وإفريقيا:
1. الطيران العماني بنسبة 92.53% من الرحلات في الوقت المحدد.
2. ساف أئير بنسبة 92.36% من الرحلات في الوقت المحدد.
3. الملكية الأردنية بنسبة 87.51% من الرحلات في الوقت المحدد.
4. الخطوط الجوية القطرية بنسبة 85.11% من الرحلات في الوقت المحدد.
5. الاتحاد للطيران بنسبة 82.90% من الرحلات في الوقت المحدد.
6. الخطوط السعودية بنسبة 81.29% من الرحلات في الوقت المحدد.
7. طيران الشرق الأوسط بنسبة 79.15% من الرحلات في الوقت المحدد.
8. الإمارات بنسبة 78.48% من الرحلات في الوقت المحدد.
9. طيران الكويت بنسبة 73.18% من الرحلات في الوقت المحدد.
10. طيران كينيا بنسبة 71.86% من الرحلات في الوقت المحدد.