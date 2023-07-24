ماذا تفعل إذا سافرت لوجهات سياحية "تغلي" من الحرارة القياسية؟ إليك الوصايا التسع

أوصت المراكز الأمريكية الفيدرالية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها جميع المسافرين المتجهين إلى المدن والوجهات السياحية التي تشهد ارتفاع درجات حرارة لمستويات قياسية بـ9 نصائح.
الخروج مبكرًا إذ تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع عند حوالي الساعة 11 صباحًا، وتعد درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة أكثر شدة من الصباح، وغسل اليدين والوجه والذراعين بالماء البارد باستمرار، والاستحمام بالماء البارد، وتجفيف الجسم بالهواء البارد، وارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة، ووضع واقي الشمس، وشرب الماء أكثر من المعتاد ولا تنتظر حتى تشعر بالعطش.
وكذلك إعطاء الأولوية للأطعمة الغنية بالماء مثل الخضراوات النيئة والسلَطات أو الفاكهة مثل البطيخ أو العنب، والسير في أماكن الظل، واجتناب أشعة الشمس المباشرة، والتحقق من المكان الذي تقيم فيه مكيفًا أم لا، وضرورة المشاركة في تأمين سفر يغطي نفقات العلاج الطبي في حال كنت بحاجة لعلاج الأمراض مرتبطة بالحرارة.