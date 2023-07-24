ماذا تفعل إذا سافرت لوجهات سياحية "تغلي" من الحرارة القياسية؟ إليك الوصايا التسع

وكذلك إعطاء الأولوية للأطعمة الغنية بالماء مثل الخضراوات النيئة والسلَطات أو الفاكهة مثل البطيخ أو العنب، والسير في أماكن الظل، واجتناب أشعة الشمس المباشرة، والتحقق من المكان الذي تقيم فيه مكيفًا أم لا، وضرورة المشاركة في تأمين سفر يغطي نفقات العلاج الطبي في حال كنت بحاجة لعلاج الأمراض مرتبطة بالحرارة.