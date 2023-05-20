"المملكة" تستقبل العالم في معرض الرياض للسفر 2023 وهذه أبرز فعالياته

تنطلق الاثنين 22 مايو 2023 فعاليات معرض الرياض الدولي للسياحة والسفر في دورته 13، الذي يقام في مركز معارض الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بطريق عثمان بن عفان، ويستمرّ حتى 24 مايو 2023.
ويشارك في المعرض هذا العام 30 دولة بزيادة 15% عن العام الماضي، بعدد 200 جهة مشاركة، وتشارك دول جديدة لأول مرة، ووجهات جديدة: كاليفورنيا من الولايات المتحدة، وكازاخستان، وسويسرا، وبلغاريا، وسلوفاكيا.
من جهته قال بندر القريني مدير عام الشركة المنظمة للمعرض: إن معرض الرياض للسفر يعدّ أهم فعاليات السياحة التي تقام في أهم المدن السياحية السعودية؛ وهي الرياض.
وأوضح القريني أهمية المعرض في تحقيق أهداف رؤية المملكة في القطاع السياحي، وأنه يعتبر منصة فريدة تجمع عددًا من المستثمرين والفاعلين في هذا القطاع.
وشدّد القريني على أن المعرض هذا العام يركّز على إطْلاع السائح السعودي والمقيم على أبرز الوجهات السياحية المحلية، وفتح آفاق الاستثمار الفندقي والتدريب مع الجهات المشاركة في المعرض من داخل المملكة وخارجها.
ولفت القريني إلى المشاركة الواسعة للجهات العالمية بسبب الفرصة المثالية التي يوفّرها المعرض للتعريف بالإمكانيات والمقومات السياحية الضخمة التي تتمتّع بها المملكة، والخدمات اللوجستية المميّزة الداعمة لهذا القطاع الحيوي.
يذكر أن فعاليات المعرض الذي يستمرّ ثلاثة أيام من الساعة 4 مساء إلى 11 مساء، تتضمّن لقاءات وعروضًا ومؤتمرات إعلامية، والعديد من الأحداث السياحية المصاحبة.