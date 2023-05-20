"المملكة" تستقبل العالم في معرض الرياض للسفر 2023 وهذه أبرز فعالياته

ويشارك في المعرض هذا العام 30 دولة بزيادة 15% عن العام الماضي، بعدد 200 جهة مشاركة، وتشارك دول جديدة لأول مرة، ووجهات جديدة: كاليفورنيا من الولايات المتحدة، وكازاخستان، وسويسرا، وبلغاريا، وسلوفاكيا.