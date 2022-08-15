"السلمي": المالديف استقبلت 23 ألف سعودي في 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث في أكتوبر المقبل

تُعتبر جزر المالديف واحدة من أبرز الوجهات السياحية الأكثر جمالًا في العالم، ولأنها أرخبيل يضم الآلاف من الجزر، وسط مياه فائقة الصفاء والطقس الاستوائي المطير والأجواء الطبيعية، فإنها تحتفظ بمكانتها لدى جميع سياح العالم وخاصة السعوديين.
وحول المالديف يقول المدير التنفيذي لشركة رونق للسياحة فهد السلمي: إن المالديف تضم العديد من الفنادق والمنتجعات فخمة، كما أنها واحدة من أفضل الوجهات للعائلات للاسترخاء، مبينًا أن المالديف استقبلت 22.700 سعودي خلال الستة أشهر الماضية بواقع 4777 سعودي في شهر يوليو الماضي، و2676 في شهر يونيو، و4619 بشهر مايو، و503 بشهر أبريل، وفي مارس استقبلت 4284، وفبراير 2690، ويناير 2022 استقبلت 3189 سائحًا سعوديًا.
ولفت "السلمي" إلى أن "ويز إير" تطلق من يوم 4 أكتوبر القادم أربع رحلات أسبوعياً من أبوظبي إلى المالديف وبتكلفة منخفضة للغاية، وتشكل هذه الرحلات تشجيعًا للسياح من السعودية على السفر إلى المالديف.
وعن أهم الفنادق التي استقبلت السياح السعوديين في المالديف يقول "السلمي": إن هناك قائمة تضم المنتجعات الفاخرة التي استقبلت بشكل عام الخليجيين والسعوديين وهي: والدورف استوريا، باتينا المالديف، الريتزكارلتون المالديف، أنانتارا كيهافا، نياما برايفت ايلند، فاروباي اتومسفير، اوبلو لوبيجيلي، اوزين لايف ماداهو، فيرمونت مالديف، وموفنبيك كوريد فارو.