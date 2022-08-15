"السلمي": المالديف استقبلت 23 ألف سعودي في 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث في أكتوبر المقبل

وحول المالديف يقول المدير التنفيذي لشركة رونق للسياحة فهد السلمي: إن المالديف تضم العديد من الفنادق والمنتجعات فخمة، كما أنها واحدة من أفضل الوجهات للعائلات للاسترخاء، مبينًا أن المالديف استقبلت 22.700 سعودي خلال الستة أشهر الماضية بواقع 4777 سعودي في شهر يوليو الماضي، و2676 في شهر يونيو، و4619 بشهر مايو، و503 بشهر أبريل، وفي مارس استقبلت 4284، وفبراير 2690، ويناير 2022 استقبلت 3189 سائحًا سعوديًا.