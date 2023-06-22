هذه أفضل مدن للمعيشة في العالم 2023.. وهذا ترتيب دمشق والجزائر
تصدرت العاصمة النمساوية "فيينا" مدينة الأحلام" المكان الحلم للبشر للعيش فيه، حيث صدر التصنيف السنوي لأكثر المدن ملاءمة للعيش في العالم لعام 2023، وبعد منافسة بين 173 مدينة حول العالم استنادًا إلى عوامل متنوعة تشمل الرعاية الصحية، والتعليم، والاستقرار، والبنية التحتية، والبيئة وفقًا للسي إن إن.
وحلت كوبنهاغن في المرتبة الثانية بعد فيينا، كأكثر مدينة ملائمة للعيش لعام 2023. وجاءت مدينة ملبورن في المرتبة الثالثة عالميًا، بينما تراجعت رتبة مدينتي ملبورن وسيدني الأستراليتين ضمن القائمة في السنوات الأخيرة، مع خروج سيدني من المراكز العشر الأولى، وتعادل ملبورن في المركز العاشر مع مدينة أوساكا اليابانية عام 2022، إلا أنهما عادتا بزخم، حيث حلت المدينتان تباعًا في المركزين الثالث والرابع، وحلّت مدينة سيدني الأسترالية في المرتبة الرابعة وفقًا لمؤشر ملاءمة العيش لعام 2023.
وتمثّلت كندا على نحو لافت هذا العام بثلاث من مدنها، كالغاري، وفانكوفر، وتورنتو، التي حجزت مكانًا لها بين المراكز العشر الأولى.
وهذا الأمر انسحب على سويسرا التي تمثلت بمدينتين ضمن قائمة أفضل 10 مدن ملائمة للعيش، إذ احتلت زيورخ المركز السادس، وتقاسمت جنيف المركز السابع مع كالغاري.
وحلّت أوساكا اليابانية، التي شهدت تعزيزًا طفيفًا في عواملها الثقافية والبيئية من جرّاء سحب القيود المتعلقة بـ"كوفيد-19"، في المرتبة العاشرة.
وتراجعت كل من العاصمة البريطانية لندن والعاصمة السويدية استوكهولم في الترتيب، لتحل الأولى في المركز 46 والثانية في المركز 43.
وبعدما دخلت في استطلاع مؤشر ملاءمة العيش لأول مرة عام 2022، وحلّت في المركز 35، تراجعت إدنبرة عاصمة أسكتلندا، إلى المركز 58 هذا العام.
وحلّت هونولولو، أكبر مدينة في هاواي، في أعلى مرتبة مسجلة لمدن الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حجزت الرقم 25 ضمن القائمة.
وتقدمت الوجهة الشهيرة، على موطن شاطئ وايكيكي الذائع الصيت، بست نقاط هذا العام بفضل التحسينات في درجات الرعاية الصحية.
وسجلت مدن أمريكية أخرى تراجعًا، إذ حلّت سان دييغو في المرتبة 61 من القائمة، ولوس أنجلوس في المرتبة 57.
ما أكثر المدن ملاءمة للعيش في العالم لعام 2022؟
وحصل تغيير طفيف في أسفل القائمة هذا العام، التي شملت المدن التي عانت بسبب اضطرابات مدنية مستمرة وصراعات عسكرية، إلى قضايا أخرى، فسجلت أدنى مستوى.
واحتلت الجزائر العاصمة، وطرابلس الليبية، ودمشق السورية المرتبة الأولى بين المدن الثلاث الأقل ملاءمة للعيش في العالم.
ولم تشهد دمشق، التي تعد دومًا واحدة من أقل المدن مرتبة في الاستطلاع، أي تحسن في نتائجها المتعلقة بملاءمة العيش هذا العام.
وعادت مدينة كييف الأوكرانية، التي لم تخضع للتقييم في قائمة 2022 بسبب الغزو الروسي في فبراير/ شباط 2022، إلى القائمة هذا العام مسجلة تراجعًا كنتيجة مباشرة لأثر الحرب، وهي الآن مصنفة ضمن أقل 10 مدن ملاءمة للعيش في العالم.
وهذه هي المراتب العشرة الأولى:
فيينا، النمسا
كوبنهاغن، الدنمارك
ملبورن، أستراليا
سيدني، أستراليا
فانكوفر، كندا
زيورخ، سويسرا
كالغاري، كندا
جنيف، سويسرا
تورنتو، كندا
أوساكا، اليابان