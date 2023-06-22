هذه أفضل مدن للمعيشة في العالم 2023.. وهذا ترتيب دمشق والجزائر

وحلت كوبنهاغن في المرتبة الثانية بعد فيينا، كأكثر مدينة ملائمة للعيش لعام 2023. وجاءت مدينة ملبورن في المرتبة الثالثة عالميًا، بينما تراجعت رتبة مدينتي ملبورن وسيدني الأستراليتين ضمن القائمة في السنوات الأخيرة، مع خروج سيدني من المراكز العشر الأولى، وتعادل ملبورن في المركز العاشر مع مدينة أوساكا اليابانية عام 2022، إلا أنهما عادتا بزخم، حيث حلت المدينتان تباعًا في المركزين الثالث والرابع، وحلّت مدينة سيدني الأسترالية في المرتبة الرابعة وفقًا لمؤشر ملاءمة العيش لعام 2023.