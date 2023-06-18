"الخطيب": سنواصل العمل لتحقق السياحة 10%‎ من الناتج المحلي للمملكة

وذكر "الخطيب" أن حصة السوق العربية من السياحة العالمية ضعيفة جدًا، ولا تتجاوز 4%، على الرغم من أن المنطقة العربية تمتلك كل المقومات التي تجعلها تحصل على حصة أكبر، وهو ما ستعمل الدول العربية على تنميته في الفترة المقبلة، ليصل نصيبها من السياحة العالمية إلى 10%.