"راوشين جدة" على قائمة التراث العالمي بأمر اليونسكو.. هنا التفاصيل

وللرواشين أنواع مختلفة، حسب المهتمين بتراث المنطقة التاريخية بجدة؛ منها: "المسمط" وهو عبارة عن بروز بسيطة عن الجدار على هيئة صندوق يمتد عادة من الطابق العلوي للمنزل حتى قاعدته أو أساساته في الدور الأرضي، و"البارز" الذي يتميز عن سابقه بأنه أكثر تنميقًا وإتقانًا، وعادة ما يتم وضعه فوق مدخل المنزل، وتظهر فيها المقرنصات المتدلية والدعائم والكوابل المزخرفة، ومنها "روشان مع بلكونة" الذي يتكوّن من وحدات منفردة توزع ضمن الإطار العام للشكل المميز لواجهة المنزل.