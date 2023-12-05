ماليزيا تفرض بطاقة "التسجيل المسبق" لجميع القادمين إليها والبداية في هذا التوقيت

وتمثل إصدار بطاقة الوصول الرقمية الماليزية (MDAC) خطوة مهمة في تطوير قطاع السياحة في ماليزيا، حيث ستساعد هذه البطاقة في تسهيل إجراءات الدخول إلى ماليزيا، وتعزيز كفاءة عمليات الهجرة، وتعزيز الأمن، كما أنها ستساهم في زيادة السياحة العربية إلى ماليزيا، حيث يمثل السياح العرب جزءًا مهمًا من سوق السياحة العالمي.