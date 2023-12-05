ماليزيا تفرض بطاقة "التسجيل المسبق" لجميع القادمين إليها والبداية في هذا التوقيت

أصدرت الحكومة الماليزية قرارًا بفرض التسجيل المسبق لجميع القادمين إليها عن طريق جميع المنافذ الجوية والبحرية، وأصدرت الجوازات الماليزية بطاقة الوصول الرقمية (MDAC) وهي وثيقة سفر إلكترونية جديدة مطلوبة لجميع المسافرين القادمين، اعتبارًا من 1 ديسمبر 2023.
وتمثل إصدار بطاقة الوصول الرقمية الماليزية (MDAC) خطوة مهمة في تطوير قطاع السياحة في ماليزيا، حيث ستساعد هذه البطاقة في تسهيل إجراءات الدخول إلى ماليزيا، وتعزيز كفاءة عمليات الهجرة، وتعزيز الأمن، كما أنها ستساهم في زيادة السياحة العربية إلى ماليزيا، حيث يمثل السياح العرب جزءًا مهمًا من سوق السياحة العالمي.
وتتضمن بطاقة MDAC معلومات الرحلة الأساسية للمسافر، مثل رقم جواز السفر، وتاريخ الميلاد وتاريخ الوصول والإقامة، ويمكن للمسافرين التقدم للحصول على بطاقة MDAC عبر الإنترنت، أو عبر تطبيق جوازات السفر الماليزي.
وتهدف بطاقة MDAC إلى تبسيط إجراءات الدخول إلى ماليزيا، وتعزيز كفاءة عمليات الهجرة، كما أنها تهدف إلى تعزيز الأمن، حيث توفر معلومات حول المسافرين قبل وصولهم إلى ماليزيا.
وأوضحت الجوزات الماليزية أن هناك بعض الاستثناءات، حيث لا يُطلب من أولئك الذين يمرون عبر سنغافورة دون الحصول على تصريح الهجرة؛ وكذلك المقيم الدائم حامل نظام التخليص الآلي في ماليزيا (MACS).
يمكن للمسافرين التقدم للحصول على بطاقة MDAC عبر الإنترنت أو عبر تطبيق جوازات السفر الماليزي، كما يمكن التقدم عبر الإنترنت من خلال موقع الويب الرسمي للجوزات الماليزية وإنشاء حساب، وتقديم طلب للحصول على بطاقة MDAC.
ومؤخرًا ارتفعت أعداد السياح العرب إلى ماليزيا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد العرب الذين زاروا ماليزيا في عام 2022 حوالي 1.5 مليون سائح، بزيادة قدرها 15٪ عن عام 2021.