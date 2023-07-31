"حواس": الآثار الفرعونية في "تيماء" تثبت علاقة المصريين بالجزيرة العربية منذ آلاف السنين

وأوضح "حواس" أن هذا الكشف يدل على وجود علاقات تجارية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وخصوصًا أن إحدى البرديات تقول إن الملك رمسيس الثالث أرسل بعثات تجارية لجلب النحاس من بلد مجاور، يُعتقد أنه السعودية؛ لذلك من المتوقع العثور على آثار مصرية في الجزيرة العربية.