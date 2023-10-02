بالفيديو.. شاهد ما يحدث لـ"حقيبة سفرك" أثناء الشحن.. كاميرا سرية لمسافر ترصد وتكشف

قرر الرحالة البريطاني "كاز سوير" الذي يتابعه ملايين الأشخاص عبر قناته على اليوتيوب، وضع كاميرا مخفية في حقيبته في مطار دنفر الدولي، وقام بتشغيل الكاميرا لتصوير ما يحدث للأمتعة؛ ولكن النتائج لم تكن مبشرة، ووصلت الأمتعة والكاميرا لا تزال في مكانها ويبدو أنها لم تُمَس.