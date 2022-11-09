"الخطيب" يشارك في القمة الوزارية في سوق السفر بلندن ويستعرض القدرات السياحية

شارك أحمد الخطيب وزير السياحة متحدثًا رئيسًا في القمة الوزارية التي نظمتها منظمة السياحة العالمية، بالتعاون مع المجلس الدولي للسياحة والسفر وسوق السفر في بورصة لندن الدولية للسياحة.
جاء ذلك على هامش زيارة الوزير الحالية للعاصمة البريطانية لندن؛ للمشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة، والتي تنتهي اليوم 9 نوفمبر.
وقد شارك في الحلقة النقاشية الوزارية 17 وزيرًا للسياحة في العديد من دول العالم، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، والمدير التنفيذي للمجلس الدولي للسياحة والسفر.
وخلال الجلسة تمت مناقشة مستقبل السياحة وسبل تطويرها، والإجراءات التي يجب اتباعها لتغيير مستقبل السياحة، والمساعدة في مكافحة تغير المناخ، والاستعانة بالشباب ودور الابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي في رسم وصنع مستقبل السياحة.
وشرح "الخطيب" الإمكانيات والقدرات التي تضمّها الوجهات السياحية السعودية، وأبرز المشروعات في المملكة، والاستراتيجية التي تهدف للوصول إلى 100 مليون زائر في عام 2030.