"الخطيب" يشارك في القمة الوزارية في سوق السفر بلندن ويستعرض القدرات السياحية

وقد شارك في الحلقة النقاشية الوزارية 17 وزيرًا للسياحة في العديد من دول العالم، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، والمدير التنفيذي للمجلس الدولي للسياحة والسفر.