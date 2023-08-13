شاهد أكثر 10 وجهات سياحية ظهورًا في "التيك توك" لعام 2023

وجاءت ميامي 48.1 مليار مشاهدة في المركز السادس، ثم لوس أنجلوس 36.1 مليار مشاهدة في المركز السابع، ثم مدريد 34.7 مليار مشاهدة، وبالي 32.6 مليار مشاهدة، وشيكاغو 32.3 مليار مشاهدة على التوالي من المراكز الثامن وحتى العاشر.