شاهد أكثر 10 وجهات سياحية ظهورًا في "التيك توك" لعام 2023

كشفت دراسة لمنصة "تيك توك" عن الوجهات المفضلة لعام 2023 والأكثر ظهورًا، قام بها خبراء السفر والأمتعة في تطبيق "باونس" المتخصص في تخزين الأمتعة الخاصة بالمسافرين حول العالم.
وكشفت الدراسة أن المدون "أليكس أوجيدا" هو مدون السفر المفضل على منصة "تيك توك"، بعدد 8.3 ملايين متابع.
وعن أبرز الوجهات المفضلة، تتصدر الولايات المتحدة قائمة البلدان المفضلة على "تيك توك" للسفر إليها، مع أكثر من 357.4 مليار مشاهدة.
وأجرى التطبيق تحليلًا لعدد مرات مشاهدة وسم جهات السفر الشهيرة؛ للكشف عن الوجهات الأكثر شعبية على "تيك توك"، إضافة لأكبر المؤثرين على التطبيق وإيراداتهم.. وجاءت النتائج كالتالي بحسب ما أوردها التطبيق:
جاءت دبي بعدد مشاهدات 140.4 مليار؛ حيث زادت مقاطع فيديوهات "تيك توك" التي تستخدم وسم دبي بنسبة 72%. حيث تتمتع دبي بشواطئها الذهبية والتطور العمراني والثقافة العربية التقليدية.
ثم جاءت نيويورك بعدد مشاهدات 101.8 مليار، وحافظت على مكانتها من دراسة العام الماضي كثاني أشهر وجهة سفر على منصة تيك توك.
وتأتي ثالثًا مدينة لندن بعدد مشاهدات 72.8 مليار، وزادت مشاهدات مقاطع فيديو تيك توك الموسومة بلندن بنسبة 98% من 36.8 مليار منذ دراسة العام الماضي.
وجاءت رابعة باريس 68.0 مليار مشاهدة، ثم إسطنبول 55.4 مليار مشاهدة في المركز الخامس.
وجاءت ميامي 48.1 مليار مشاهدة في المركز السادس، ثم لوس أنجلوس 36.1 مليار مشاهدة في المركز السابع، ثم مدريد 34.7 مليار مشاهدة، وبالي 32.6 مليار مشاهدة، وشيكاغو 32.3 مليار مشاهدة على التوالي من المراكز الثامن وحتى العاشر.