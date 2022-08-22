متخصصون: إلغاء الضمان الصحي يزيد أعداد المسافرين ويقلل تكلفة الرحلات للعوائل

أقر مجلس الضمان الصحي بالمملكة إلغاء اشتراط حصول المواطنين المسافرين خارج المملكة لمن هم دون 12 سنة على تأمين السفر لتغطية مخاطر فيروس (كوفيد-19)، مما كان له أثر كبير في زيادة الطلب وارتفاع الحجوزات للخارج.
أشار أحمد الشريف، المتخصص في السفروالسياحة أن إلغاء مجلس الضمان الصحي لشرط حصول المواطنين المسافرين لخارج المملكة على تأمين السفر لتغطية مخاطر فايروس (كوفيد 19) هو قرار إيجابي في مصلحة المسافر، خصوصاً بعد تقلص عدد الحالات على مستوى العالم، وسيساهم في زيادة عدد المسافرين للخارج بسبب تقليل التكاليف والإجراءات المخصصة للتأمين سابقًا.
وقال سليمان العبسي أحد الخبراء في مجال السياحة والسفر: مما لا شك فيه أن إلغاء مجلس الضمان الصحي لشرط حصول المواطنين المسافرين لخارج المملكة على تأمين السفر لتغطية مخاطر فايروس كورونا أثر إيجابي في زيادة معدل السفر بشكل عام والعائلي بشكل خاص، حيث تخفف التكلفة المالية للعوائل والأطفال أقل من ١٢ سنة التي ترغب بالسفر، حيث يكلف التأمين للطفل حاليًا ما يتراوح بين ١٩٥ إلى ٤٩٥ ريالًا سعوديًا بحسب مدة السفر والوجهة.
وهذا ينعكس بشكل إيجابي ومؤشر كبير على انتهاء الجائحة وخطرها على الإنسان.
من جانبه قال عمرو طيبة، أحد المتخصصين في السفر إن إلغاء الضمان الصحي لا يعني أن يسافر السائح دون تطعيم أو يهمل في صحته، بل عليه أن يحرص على تلقي الجرعات المطلوبة، لأن الهدف من السفر هو الاستمتاع والسعادة دون أي إشكاليات صحية، وهذا يأتي عن طريق الالتزام بالمحازير والإجراءات الصحية.