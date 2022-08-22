متخصصون: إلغاء الضمان الصحي يزيد أعداد المسافرين ويقلل تكلفة الرحلات للعوائل

وقال سليمان العبسي أحد الخبراء في مجال السياحة والسفر: مما لا شك فيه أن إلغاء مجلس الضمان الصحي لشرط حصول المواطنين المسافرين لخارج المملكة على تأمين السفر لتغطية مخاطر فايروس كورونا أثر إيجابي في زيادة معدل السفر بشكل عام والعائلي بشكل خاص، حيث تخفف التكلفة المالية للعوائل والأطفال أقل من ١٢ سنة التي ترغب بالسفر، حيث يكلف التأمين للطفل حاليًا ما يتراوح بين ١٩٥ إلى ٤٩٥ ريالًا سعوديًا بحسب مدة السفر والوجهة.