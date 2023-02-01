"الخطيب": نستهدف الوصول إلى 25 مليون زائر في عام 2023

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنه من المتوقّع أن تحتلّ المملكة المرتبة الـ17 في جذب السياح على مستوى العالم، مع استهداف 25 مليون زائر قادم من الخارج خلال عام 2023.
ولفت "الخطيب" إلى أن "إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة العربية السعودية وصل 185 مليار ريال في عام 2022، بزيادة 93% عن عام 2022".
وذكر خلال لقاء شهري افتراضي بالمواطنين من مختلف أنحاء المملكة، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين بالوزارة؛ أن المشاركة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي بلغت 3.2%، مؤكدًا أن المستهدف الكلي 10% بحلول عام 2030.
وأوضح الخطيب أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد وظائف السياحة التي بلغت 880 ألفًا، بزيادة 15% عن العام الماضي، ونسبة السعوديات في القطاع السياحي ارتفعت أيضًا لتبلغ 44% من إجمالي الموظفين في القطاع.