"الخطيب": نستهدف الوصول إلى 25 مليون زائر في عام 2023

وأوضح الخطيب أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد وظائف السياحة التي بلغت 880 ألفًا، بزيادة 15% عن العام الماضي، ونسبة السعوديات في القطاع السياحي ارتفعت أيضًا لتبلغ 44% من إجمالي الموظفين في القطاع.