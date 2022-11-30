بالفيديو "بلاد الغوريلا والشيكولاتة" تستضيف قمة السفر العالمي 2023.. مفاجأة للجميع

استمرت أعمال قمة السفر والسياحة، التي انطلقت فعالياتها الثلاثاء 28 نوفمبر، وتستمر حتى 1 ديسمبر، وقد حضرها أكثر من رئيس حكومة و55 وزيرًا في مختلف القطاعات الحكومية من جميع أنحاء العالم، من بينهم رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، إضافة إلى مشاركة كل من الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ باتريشيا إسبينوزا.