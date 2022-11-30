بالفيديو "بلاد الغوريلا والشيكولاتة" تستضيف قمة السفر العالمي 2023.. مفاجأة للجميع
استمرت أعمال قمة السفر والسياحة، التي انطلقت فعالياتها الثلاثاء 28 نوفمبر، وتستمر حتى 1 ديسمبر، وقد حضرها أكثر من رئيس حكومة و55 وزيرًا في مختلف القطاعات الحكومية من جميع أنحاء العالم، من بينهم رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، إضافة إلى مشاركة كل من الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ باتريشيا إسبينوزا.
وكشف المجلس العالمي للسفر عن الدولة التي تستضيف القمة القادمة وهي دولة رواندا والشهيرة ببلاد الغوريلا والشيكولاتة وهي قلب إفريقيا.
وأعلنت رئيسة المكتب التنفيذي لسياحة رواندا عن ترحيب بلادها بالضيوف العام القادم، وهي أول مرة تنظم دولة أفريقية هذه القمة.
هذه رواندا
بعد ثمانية وعشرين عامًا من الإبادة الجماعية التي وقعت عام 1994 ضد التوتسي شهد اقتصاد رواندا تحولًا هائلاً منذ إصدار رؤية 2020 في عام 2000 والتحول الأخير إلى رؤية 2050.
بعد ثمانية وعشرين عامًا من الإبادة الجماعية، أعيد بناء رواندا بما يفوق كل التوقعات، إنها سادس بلد في العالم من حيث الأمن والاستقرار.
وقد انتعش الاقتصاد بنسبة 10.9٪ في عام 2021، مدعوماً بالدعم الكبير للسياسة المالية والنقدية وتخفيف إجراءات احتواء فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لرواندا بنسبة 6.9٪ في عام 2022 و7.9٪ في عام 2023.
سجلت رواندا زيادة بنسبة 45٪ في عائدات الصادرات الزراعية في السنة المالية 2021-2022 مقارنة بالعام السابق، حيث حققت 640.9 مليون دولار من 448 مليون دولار السابقة.
ووفقًا لتقرير مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن البنك الدولي)؛ مرافق المؤتمرات والرياضة ذات المستوى العالمي والمطارات (مطار كانومبي الدولي الذي تم تحديثه مؤخرًا والبناء الجاري لمطار بوجيسيرا الدولي)؛ الفنادق العالمية ومناطق الجذب السياحي المتنوعة.
نتيجة لهذا الاستثمار الاستراتيجي وإعطاء الأولوية للحفاظ على الحياة البرية، برز قطاع السياحة في رواندا كأكبر مصدر منفرد للنقد الأجنبي، على سبيل المثال، حقق القطاع 498 مليون دولار قبل جائحة كورونا في عام 2019، ومن المتوقع أن يدر ثلاثمائة وستين مليون دولار (360 مليون دولار) في عام 2022.