الجنوب البارد يجذب ملايين السعوديين في صيف شديد الحرارة.. هنا التفاصيل

تحتضن المملكة طبيعة رائعة الجمال وطقساً متنوعاً وخاصة إلى الجنوب البارد الذي يملك المقومات الطبيعية، التي تجعل الجنوب قِبلة للسياح من داخل المملكة أو زوار المملكة من الخليج.
ويتميز الجنوب ببرودة أجوائه خلال الصيف، ويمثل ملاذاً لكل السياح من الأفراد والعوائل ويضم أربع وجهات مذهلة، أولها مدينة الطائف والتي تتمتع بأجواء معتدلة طوال العام وخاصة في الصيف مما يجعلها وجهة مفضلة ويأت الورد الطائفي ليجعلها في صدارة الوجهات السياحية السعودية.
ثم تأتي أبها كأفضل مكان بالمملكة تمتد أجواء شتائه حتى الصيف، وتمتلك أبها طبيعة جغرافية تجعلها من أبرد مناطق المملكة، ثم مناطق إمارة عسير مثل النماص ومتنزهاتها الطبيعية والقصور والمتاحف المختلفة، وتتميز بثراء تاريخها وآثارها الحجرية ذات الألوان الرائعة وتأتي الباحة التي تتميز بالحدائق الكبيرة والمميزة بأجوائها الصيفية وأهم ما يميزها الغابات والأشجار التي تعانق سفوح الجبال.
ويساعد على كل ذلك سقوط الأمطار الغزيرة، التي تؤدي إلى جريان الأودية وتحويل المناطق المحيطة إلى أماكن للتنزه والاستمتاع بالطبيعة الخلابة.