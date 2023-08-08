الجنوب البارد يجذب ملايين السعوديين في صيف شديد الحرارة.. هنا التفاصيل

ثم تأتي أبها كأفضل مكان بالمملكة تمتد أجواء شتائه حتى الصيف، وتمتلك أبها طبيعة جغرافية تجعلها من أبرد مناطق المملكة، ثم مناطق إمارة عسير مثل النماص ومتنزهاتها الطبيعية والقصور والمتاحف المختلفة، وتتميز بثراء تاريخها وآثارها الحجرية ذات الألوان الرائعة وتأتي الباحة التي تتميز بالحدائق الكبيرة والمميزة بأجوائها الصيفية وأهم ما يميزها الغابات والأشجار التي تعانق سفوح الجبال.