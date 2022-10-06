سياحة

منظمة السياحة العالمية: السعودية الدولة الأكثر زيارة في العالم العربي للعام 2022

زارها أكثر من 18 مليون سائح وتليها الإمارات بـ 14.8 ملايين ثم المغرب
منظمة السياحة العالمية: السعودية الدولة الأكثر زيارة في العالم العربي للعام 2022
خالد علي

تظهر إحصائيات منظمة السياحة العالمية أن المملكة العربية السعودية كانت الدولة العربية الأكثر زيارة من قبل السياح على مدار هذا العام.

ووفقاً للأرقام الجديدة الصادرة عن المنظمة العالمية أن ما يزيد عن 18 مليون سائح زاروا السعودية خلال العام الجاري (حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي)، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بـ 14.8 مليون سائح، والمغرب في المركز الثالث بـ 11 مليون سائح.

وفي الوقت نفسه، زار 8.5 ملايين سائح سوريا، و 5.7 ملايين زاروا تونس، و 5.2 مليون زاروا مصر، و 4.3 ملايين زاروا البحرين، و 3.5 ملايين زاروا الأردن، تليها الجزائر ولبنان والعراق واليمن والسودان وفلسطين، وفي الخلفية الكويت بـ 203 آلاف سائح.

وتضع السعودية السياحة إحدى الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030 وحددت الرياض هدفاً يتمثل في تدفق سياحي سنوي يصل إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030.

منظمة السياحة العالمية
السعودية

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