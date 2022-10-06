منظمة السياحة العالمية: السعودية الدولة الأكثر زيارة في العالم العربي للعام 2022

وفي الوقت نفسه، زار 8.5 ملايين سائح سوريا، و 5.7 ملايين زاروا تونس، و 5.2 مليون زاروا مصر، و 4.3 ملايين زاروا البحرين، و 3.5 ملايين زاروا الأردن، تليها الجزائر ولبنان والعراق واليمن والسودان وفلسطين، وفي الخلفية الكويت بـ 203 آلاف سائح.