لأول مرة .. "السعودية للسياحة" تروج في مصر ومختصون: مرحبًا بالعملاق

اعتبر المتخصصون في القطاع السياحي المصري أن إقامة الهيئة السعودية للسياحة لقاءها الترويجي في القاهرة بمشاركة 35 هيئة وشركات ووكالات وفنادق تمثل أهم مكونات منظومة السياحة السعودية وعد سابقة تحدث لأول مرة.
واستعرضت الهيئة الإمكانيات الهائلة والتسهيلات المقدمة والفرص الاستثمارية بالمملكة والتقوا بنظرائهم من الاشقاء في مصر والتي تعتبر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة السعودية للسياحة في الترويج للسياحة السعودية وجذب شرائح أكبر من الأسواق الإقليمية، بالإضافة إلى دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إبرام الاتفاقيات المهمة وبناء الشراكات المثمرة.
وشارك مع الهيئة السعودية للسياحة -في هذا اللقاء- عدد من الجهات، ومنها صندوق التنمية السياحي، الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وكروز السعودية وميدل بيست، إلى جانب عدد من كبرى الشركات العاملة في قطاع السياحة من شركات الطيران والفنادق ومنظمي الرحلات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة دوناس للسياحة عطية اليماني إن اللقاء كان جديدًا، لأننا لم نتعود أن يحضر إلينا الأشقاء السعوديون إلى القاهرة، وكانت الرحلات التعريفية تنطلق إلى المملكة وبكل الأحوال هذا تكامل سياحي ومرحبًا بالأشقاء السعوديين في بلادهم.
من جهته أوضح مدير إحدى الشركات السياحية خالد فؤاد أن المملكة تشهد انطلاقة جديدة في قطاع السياحة، ونحن كشركات مصرية نرحب بذلك، ونعمل على التعاون بين البلدين الشقيقين، حيث يمثلان ضفتي البحر الأحمر، ويمكن الاستفادة المزدوجة لكلا البلدين من الآخر.
بدوره قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين: "ما وجدناه في هذا اللقاء من إقبال وحرص من الشركات السياحية في مصر على الحضور والاطلاع على الفرص سيسهم في فتح المجال للقطاع الخاص العامل في صناعة السفر والسياحة لتقديم مزيد من العروض والبرامج لجذب شرائح جديدة من السياح لزيارة السعودية والاستمتاع بطبيعتها المتنوعة وموروثها الثقافي العريق.