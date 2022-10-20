لأول مرة .. "السعودية للسياحة" تروج في مصر ومختصون: مرحبًا بالعملاق

وشارك مع الهيئة السعودية للسياحة -في هذا اللقاء- عدد من الجهات، ومنها صندوق التنمية السياحي، الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وكروز السعودية وميدل بيست، إلى جانب عدد من كبرى الشركات العاملة في قطاع السياحة من شركات الطيران والفنادق ومنظمي الرحلات.