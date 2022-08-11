للتحدث بالعربية.. "طيران ألاسكا" يجبر راكبين على النزول قبل الإقلاع.. هنا التفاصيل





ووفقًا لـ"إندبندنت" يقول الرجلان: إنهما كانا يجلسان في مقصورة الدرجة الأولى ويتحدثان ويرسلان رسائل نصية باللغة العربية عندما نبه راكب آخر طاقم الطائرة إلى الأمر، ليتفاجآ باستبعادهما من الرحلة مع ذكر موظفي ألاسكا أن الأمر يعود إلى مشكلة في تذاكر الطيران الخاصّة بهما.