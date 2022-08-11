للتحدث بالعربية.. "طيران ألاسكا" يجبر راكبين على النزول قبل الإقلاع.. هنا التفاصيل

تقدم راكبان بدعوى قضائية ضد شركة طيران ألاسكا الأمريكية؛ حيث اتهما شركة الطيران بإهانتهما أمام باقي الركاب بإرغامهما على النزول قبل الإقلاع وتسفيرهما في رحلتين منفصلتين إلى سان فرانسيسكو ووصلا متأخرين.
ويسعى الرجلان الأمريكيان للحصول على تعويضات من شركة الطيران التي كانت من الممكن أن تتصرف بمسؤولية من خلال تهدئة التوترات والاعتذار لهما عن سوء معاملتهما، والسماح لهما بالبقاء في مقاعدهما الصحيحة.
ورفع أبو بكر درار ومحمد الأمين دعوى تمييز فيدرالية بسبب ممارسة التمييز العنصري ضدهما واستبعادهما من الرحلة؛ بسبب تحدثهما باللغة العربية.
ووفقًا لـ"إندبندنت" يقول الرجلان: إنهما كانا يجلسان في مقصورة الدرجة الأولى ويتحدثان ويرسلان رسائل نصية باللغة العربية عندما نبه راكب آخر طاقم الطائرة إلى الأمر، ليتفاجآ باستبعادهما من الرحلة مع ذكر موظفي ألاسكا أن الأمر يعود إلى مشكلة في تذاكر الطيران الخاصّة بهما.
وأضاف الرجلان: أنهما انتظرا بعد الحادث لرفع دعوى قضائية؛ لأن محامي شركة ألاسكا أكد لهما أنهم سوف يجرون تحقيقًا داخليًّا في الأمر لكنهم لم يتصلوا بهما أبدًا.