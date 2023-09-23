مسؤولون بوكالات السفر: "اليوم الوطني" و"الاحتفال العالمي" بالرياض يعكسان المكانة الكبرى للمملكة وانطلاقتها السياحية

وقال عبدالله الغامدي، مدير عام وكالة إرشاد المسافر للسفر والسياحة بجدة، إن اليوم الوطني، وهو يوم التأسيس والتوحيد يعد نبراسًا وطريقًا لرسم مستقبلنا الزاهر، وخصوصًا في صناعة السياحة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بدأت خطوات تؤتي ثمارها مما خلق رغبة جامحة لدى السائح الأجنبي لاستكشاف المملكة، وشجع على ضخ الكثير من الاستثمارات، سواء في قطاع الفندقة أو المطاعم أو المدن الترفيهية، وأتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إقبالاً كبيرًا من السائحين الأجانب؛ ما يعزز السياحة على مدار العام، وبالتالي تشجيع الاستثمارات في مختلف المناطق السياحية بالمملكة.