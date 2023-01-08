تجربة ألمانية تكشف طريقة خفية للحصول على أسعار مميزة للفنادق... تعرّف عليها

هذا يعني، أنه في نفس اللحظة وبنفس البيانات، كان هناك تباين في الأسعار، اعتمادًا على نوع الهاتف أو الكمبيوتر الذي يستخدمه العميل، وأدى الأمر إلى توفير 35 يورو في ثوان، هي الفارق بين أعلى وأقل سعر.