تجربة ألمانية تكشف طريقة خفية للحصول على أسعار مميزة للفنادق... تعرّف عليها

كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن طريقة جديدة وخفية للحصول على أكبر تخفيضات عند حجز فنادق أو منتجعات عبر المواقع العالمية الشهيرة، ومنها أكبر مواقع حجز فندقي في العالم "بوكينج"، إذ يمكنك بسهولة الحصول على سعر أقل.
وقد جمع الاختبار مستخدمًا يتصفح المواقع من جهاز "آيفون 12 برو ماكس" عالي الجودة أو جهاز كمبيوتر محمول من أبل، وآخر يتصفح من خلال هاتف "آيفون 7 قديم"، وثالث بجهاز أندرويد، وهو سامسونغ "إس 22".
وجلس جميع المستخدمين على طاولة واحدة وبحثوا عن أفضل سعر غرفة أو شقة مجهزة تجهيزًا جيدًا في جنوب ألمانيا، من أجل عطلة في فبراير/المقبل وقاموا بإدخال نفس تواريخ السفر ونفس البيانات دون أي تغيير يذكر.
وكانت نتائج البحث عن نفس الغرفة في نفس الفترة الزمنية، كالتالي: سعر البحث على كمبيوتر أبل المحمول: 425 يورو، وسعر البحث على "آيفون 12 برو ماكس": 425 يورو، وسعر البحث على "آيفون 7": 409 يورو، وسعر البحث على هاتف الأندرويد: 390 يورو.
هذا يعني، أنه في نفس اللحظة وبنفس البيانات، كان هناك تباين في الأسعار، اعتمادًا على نوع الهاتف أو الكمبيوتر الذي يستخدمه العميل، وأدى الأمر إلى توفير 35 يورو في ثوان، هي الفارق بين أعلى وأقل سعر.
الاستنتاج الأهم هنا أن السعر على مواقع حجز الغرف الفندقية تعتمد على الجهاز المستخدم في البحث، وإن كان العميل يستخدم جهازًا باهظ الثمن سيدفع أكثر، وفق صحيفة بيلد الألمانية.
الأكثر من ذلك، أن استخدام تطبيق موقع حجز غرف معين على هاتف قديم ليس باهظ الثمن، يقود العميل للحصول على أسعار 10% إضافية أقل، بمعنى أنه قد يدفع في الغرفة محل البحث، 350 يورو بدلاً من 390.