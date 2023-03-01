من هو مصمم العلَم السعودي الحالي؟ ولماذا غيّر "مقبض السيف" من اليسار إلى اليمين؟

وُلِد حافظ وهبة في العاصمة المصرية القاهرة في حي بولاق الشعبي بوسط العاصمة المصرية القاهرة عام 1889، ونشأ في أسرة محافظة دينيًا ومتوسطة الحال، وتعلم الكتابة والحساب والقرآن في الكتّاب، وأتم حفظ القرآن وعمره 11 عامًا ثم التحق بالأزهر الشريف، ودرس على يد عدد من العلماء، وبعد أن نفاه البريطانيون من مصر شدّ رحاله إلى الكويت، حيث عمل معلمًا للغة العربية في المدرسة المباركية، والتقى الملك عبدالعزيز آل سعود آنذاك.