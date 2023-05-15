دراسة شاملة للحياة البرية على ساحل البحر الأحمر تكشف عن كائنات مهددة بالانقراض…هنا التفاصيل

وفي إطار هذه الدراسة فقد تم تطوير آلية مراقبة دائمة باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي وأجهزة التعقب عبر الأقمار الصناعية لأكثر من 30 زوجًا من صقور الغروب، وذلك لتكوين فهم أفضل حول أنماط تكاثرها وصيدها، بالإضافة إلى استخدام أجهزة التعقب عبر الأقمار الصناعية لرصد العديد من السلاحف صقرية المنقار البحرية التي أُعيد تأهيلها أخيرًا، مما يساعدنا على فهم طرق البحث عن طعامها.